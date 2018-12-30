美拉攏巴西川普 助拳美中貿易戰

2018-12-30

〔編譯茅毅／綜合報導〕有「熱帶川普」、「巴西川普」稱號的波索納羅（Jair Bolsonaro），將於二○一九年一月一日就任巴西總統，美國派遣國務卿龐皮歐出席就職大典，並擬就美國對中國貿易行為的關切，極力勸說波索納羅，拉攏他在美、中貿易戰中支持美方，並謀取孤立委內瑞拉的左派馬杜羅政府。

美巴擬打造抗中聯盟

華爾街日報廿八日引述國務院高層官員報導，中國「掠奪性的貿易和放貸行為」，會是龐、波會晤時的重要議題。波對中國投資巴西的批評不遺餘力，川普政府希望他能成為反制中國的強力盟友。華盛頓時報同日也報導，龐將藉由此行與強硬保守派的波聯手，打造一個對抗中國持續在該區域擴大影響力的聯盟。

該高官強調，美國「非常樂意與中國企業公平競爭」、「我們只想確定會有一場真正的公平競爭」，美方很關切中國進入各國的作風，但「當中國出現時，並非總是對外國人民抱持善意」。

該高官舉此前中國投資巴西，巴西卻未因此受惠或中國違反公平貿易的行為，以及波索納羅迄今公開疾呼中國的投資策略如何「侵害巴西主權」為例，與川普政府就中國和俄羅斯在拉丁美洲各國持續擴張其經濟和軍事影響力的警告相呼應。預料龐皮歐將對巴西人民強調，美、巴在對抗中國上有共同利益。

在波索納羅當選總統前，曾直指「中國人不是在巴西買東西」、「他們是在買巴西」，暗示一旦他當選，巴西新政府打算阻擋中國國有企業收購輸電基礎設施及資產。美國官員至今私下亦表達對中國正推動取得巴西、阿根廷等拉美國家重要國防合約的關切。根據路透，二○○三年以來，中國已在巴西投注一二四○億美元。

除了中國議題，該高官並稱讚，波索納羅在廣泛議題上的立場皆與美國總統川普同調，「我方期待和巴西全方位地發展更密切的關係」。委內瑞拉總統馬杜羅預定明年一月展開其新的六年總統任期，但西半球國家大多不認可他當選的合法性，預料龐皮歐也將糾集盟國反馬。

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