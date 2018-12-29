川普亂PO勞軍 海豹部隊慘遭曝光

2018-12-29

〔編譯張沛元／綜合報導〕愛發推特的美國總統川普這回終於捅出樓子，他二十六日在推特張貼自己日前密訪伊拉克基地慰勞美軍的影片，導致身分必須保密的海軍海豹部隊（即美國海軍特種部隊）成員露臉曝光。白宮與美國特種作戰司令部皆尚未對此發表評論。

根據了解，川普在所搭乘的專機飛離伊拉克領空後，就在推特張貼他偕第一夫人梅蘭妮亞快閃造訪伊拉克首都巴格達以西的阿薩德空軍基地的影片。影片中只見川普與美軍部隊合影、握手並幫忙簽名，還有一幕是他對一群看似特種部隊官兵豎起大拇指，以及川普伉儷與一群顯然是海豹部隊第五隊的成員合影，且這些特種部隊成員還全副武裝戴上夜視鏡。根據新聞稿，一名美軍在基地餐廳向川普自我介紹他叫李奎（Kyu Lee），官拜少校，來自加州科羅納多海軍基地，是海軍海豹部隊第五隊的成員，川普則回說︰「那我們來拍一張吧！」

川普張貼的影片中，特種部隊成員的臉孔都沒有遮掩或打上馬賽克，同時他也洩漏特種部隊派駐地。美國新聞週刊指出，海豹部隊成員的身分通常必須保密；川普身為三軍統帥有權解密，所以他在推特張貼的這段影片並未違規，但仍被部分觀察家斥為損及任務安全。曾派駐伊拉克的前美國海軍情報專員南斯就說，人力部署最重要層面莫過於任務安全，參與戰區特種任務或活動者的實名、臉孔與身分通常予以保密；川普此舉根本是洩漏這些人的身分，使之日後若因任務遭俘虜時，無法否認自己是海豹部隊成員。

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