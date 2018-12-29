王儲形象染血 沙國王改組內閣護航

2018-12-29

〔編譯魏國金／綜合報導〕沙烏地阿拉伯國王沙爾曼廿七日下令內閣改組，大力拔擢王儲穆罕默德的親信，並將經驗豐富的策士安插在他身邊。穆罕默德因捲入沙裔美籍記者哈紹吉之死，而使沙國陷入二○○一年九一一恐怖攻擊美國以來最嚴峻的外交危機（多數恐攻者為沙國籍）；分析家認為，沙爾曼此舉旨在鞏固王儲地位，並管控哈紹吉之死引發的政治餘波。

八十二歲的沙爾曼任命與卅三歲王儲交好的班達爾親王為沙國安全支柱—國民警衛隊指揮官；長期聚焦外交與安全議題的技術官僚艾班為國家安全顧問，預料他將在沙國介入葉門衝突上輔佐身兼國防部長的王儲。華爾街日報指出，該布局顯示，儘管穆罕默德因哈紹吉之死承受國際譴責，但沙國王室仍團結為其後盾。

此外，沙國國家石油公司與沙國公共投資基金董事、沙國前財長阿薩夫將出任外交部長，原部長朱貝爾被降職為國務大臣。該安排顯示，沙國加強「經濟外交」，企圖消除外資因哈紹吉危機而產生的疑慮。阿薩夫去年曾因王儲主導的打貪行動而遭短暫拘禁。

美國智庫「蘭德公司」中東專家華瑟認為，沙國內閣大幅變動只是粉飾，沙爾曼國王不打算削弱王儲，反而將舊世代的策士擺在他身邊以鞏固其權力。事實上，艾班與阿薩夫最近才被延攬加入由王儲擔任主席的委員會，以徹底改革沙國的情報機關。

穆罕默德行事衝動，讓國家不時惹上麻煩，比如槓上卡達、加拿大，並施壓黎巴嫩總理辭職。「波灣研究中心」資深研究員艾雅亞認為，部分新任命顯示，沙爾曼希望在決策過程中導入更多的控制與平衡。

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