港人認同中國人身分 雨傘運動來新低

2018-12-29

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港主權移交中國已近二十一年半，但香港大學二十七日發布民調顯示，香港民眾仍對「香港人」最有認同感，達八十．八分，對「中國人」的身分認同僅六十二．四分，創二○一四年十二月香港「雨傘運動」落幕以來新低，僅高於「中華人民共和國國民」的五十七．一分。

港大「民意研究計畫」此次於十二月初訪問一○○五名民眾，調查他們的身分認同感。調查先以零到十分評分，香港民眾認為自己是「香港人」的評分達八．三四分，反觀對「中國人」的身分認同感僅六．五九分，對「中華人民共和國國民」的認同感更只有五．九一分。在上次（六月十九日）發布的同樣調查中，港人對「中國人」的認同度為六．八九分。

民調接著加入重要性評分，再以零至一百分的「身分認同指數」計算（指數愈高，正面感覺愈強），發現港人對「香港人」的身分認同最「有感」，達八十．八分，其他依序為「亞洲人（七十四．一分）」、「中華民族的一份子（六十七．三分）」、「世界公民（六十五．六分）」、「中國人（六十二．四分）」和「中華人民共和國國民（五十七．一分）」。

民研計畫提到，若按一般研究方法把「香港人」與「中國人」的身分二元對立，則無論狹義或廣義地自視為「香港人」的比率，均高於同樣定義的「中國人」，各高出二十五、三十四個百分點。

該計畫另於本月中訪問一千名香港民眾，就個人來說，五十五％受訪者表示這一年來的生活快樂、十五％不快樂。然而，受訪者這次對二○一九年香港社會發展的樂觀淨值，卻是負二十七個百分點，比一七年同期銳減三十七個百分點，寫下○八年亞洲金融風暴以來新低。這反映出港人雖自認為活得快樂、對個人未來也感樂觀，但對香港整體社會發展卻感悲觀。

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