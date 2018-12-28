加國男運毒二審 中官媒罕見報導

2018-12-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國華為財務長孟晚舟在加國被捕引發中、加關係緊張。遼寧省大連市的中共黨媒「大連廣播電視台」旗下網站「天健網」廿六日報導，遼寧省高級人民法院刑事審判庭廿九日下午兩點，將在大連市中級人民法院法庭，公開審理羅伯特．謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品罪上訴案。該報導並指稱，據獨家可靠消息來源，「這位羅伯特又是一名『正宗』加拿大人」，還用嘲弄的口吻寫道，「據說一審認定的走私毒品數量巨大，公布出來會嚇你一跳！」

中國外交部發言人華春瑩廿七日聲稱，她「未掌握案情、無法確認」。南韓韓聯社報導，中國廿六日公開將審判外籍嫌犯的消息，在外交上很敏感且罕見，可以解讀為中方對加方露骨的報復。路透報導，本案恐進一步考驗業已艱難的中加關係。

天健網引述法院公告，在報導中以揶揄的語氣稱，「真是佩服這位加拿大老兄的膽量，居然敢在中國走私毒品，且數量巨大！」「中國刑法對毒品犯罪毫不容情，絕對的『重重重罪』啊！」相信司法機關二審時會給這名「以身試法的加拿大毒販一個公正嚴厲的『說法』。」

華爾街日報報導，謝倫伯格上訴案之前從未引起媒體注意，這也是遼寧省高級人民法院官網自二○一七年四月以來，首次新增的公告。中國國務院新聞辦公室這次也罕見地邀請外國記者旁聽，沒有任何阻擋。

中國刑法第三四七條規定，走私、販運、製造毒品，依情節、涉案輕重、毒品數量，處十五年有期徒刑、無期徒刑或死刑。二○○九年，英國公民阿克馬爾．沙伊克因「走私海洛因」在中國被執行死刑，引發英方強烈抗議。前述報導並未提及一審判決結果，但本案極可能廿九日就宣判定讞。

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