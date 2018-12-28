香港主權移交20年 再爆出走潮

2018-12-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕華爾街日報廿六日報導，在香港一九九七年主權移交中國前，港人因為憂心自由遭到踐踏，曾有一波移民到美國、澳洲及加拿大等國家的出走潮，或是取得國外護照隨時準備出走。事隔多年，香港昔日自由及經濟榮景不再，在北京的政治壓迫下，港人正醞釀新一波出走潮。

港人對於公民自由、生活水準及品質下降的憂心日漸，以致新一波移民潮的初期訊號正在浮現。去年香港一所大學的調查顯示，三分之一的受訪者表示，若有機會他們會選擇移民，其中十三％已為出走做出實際準備。受訪者中有近半數為受過大學教育、十八至卅歲的年輕族群。

在過去十年來，移民加拿大的港人倍增，移民顧問近年來生意興旺。港人移民正在影音分享網站YouTube散佈許多影片，讚揚在台灣、馬來西亞生活更加負擔得起。臉書社群對這些話題的討論激增。

根據華爾街日報分析，港人移民到美國的數字於近年下滑，因為美方加緊移民管控，但移民到台灣及加拿大的人數增多。在二○○七至一七年間，港人移民加國的數字從六七四人，增至一三六○人。移民到台灣及澳門的數字則從四八四人，上升至一二五一人。

移民台加 人數增多

香港大學學者葉兆輝分析，九七前港人因前景不明而移民，如今因為局勢已定而移民。許多移民對政治情勢改變感到沮喪，或對未受惠於經濟成長感到絕望。北京日益主宰香港事務，書店不敢出售冒犯中國的書籍，民主派立法會議員被取消資格，西方記者遭驅逐，在港上市的中資企業支配股市交易，普通話侵蝕本地廣東話。

港人李先生感嘆，香港情況每況愈下。他為了逃離中國的威權統治，於一九九四年移民來港。但如今事過境遷。他今年與妻子搭機赴美，將兩名幼女安置當地，將交由在美親戚領養。

一項估計顯示，香港現有七四○萬人口，自九七主權移交以來，中國來港移民將近有一百萬人，大約每七個港人中，就有一個是來自中國的新移民。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/