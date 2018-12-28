火山續噴發 印尼擴大禁區

2018-12-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕印尼政府廿七日將「喀拉喀托之子」（Anak Krakatau）火山警戒層級調至次高等級，同時把火山周邊禁區從方圓兩公里擴大至五公里，禁止民眾及遊客前往活動。印尼當局警告，自廿三日以來，火山噴發沒有絲毫停歇，預計會有另一次升級，有可能再次引發海嘯，呼籲巽他海峽居民至少遠離海岸線一公里。

「喀拉喀托之子」火山廿二日爆發，引發最高達五公尺的海嘯，估計至少已有四百三十人死亡、近一千五百人受傷、二．一萬人疏散避難。自今年七月起，火山便已隆隆作響，自廿二日噴發後，火山活動加劇噴射岩漿，噴出的火山灰高達三千公尺。印尼當局雖稱火山灰並不危險，但建議居民外出時戴面罩及護目鏡。印尼航管機構表示，受火山灰影響，空中交通處於紅色警戒狀態，所有航班將改道，但沒有機場受到影響。

印尼能源部地質部門警告，火山活動仍有可能引發海面上的山崩或海底滑坡。由於災區自廿六日降下大雨，阻礙搜救與物資運送，同時也導致火山口更脆弱，部分地區已崩塌。根據日本宇宙航空研究開發機構在火山爆發前後利用衛星雷達拍攝的影像顯示，火山在噴發後大幅變小，火山口西南側已整個消失，支持山崩引發海嘯的推測。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/