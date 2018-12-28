伊總理賞閉門羹? 川普勞軍快閃

2018-12-28

宣布美國不再扮演世界警察

〔編張沛元／綜合報導〕美國總統川普廿六日閃電式造訪伊拉克慰勞派駐伊美軍，過程低調保密，為他上任近兩年來的首趟伊拉克行與首趟戰區勞軍行。川普為他稍早的美軍撤離敘利亞政策辯護，同時宣布要結束美國扮演世界警察的角色，但也強調無意自伊拉克撤軍。

川普與第一夫人梅蘭妮亞所搭乘的總統專機在伊拉克當地時間廿六日晚間七時十六分（台灣時間廿七日凌晨三時十六分），降落於伊拉克首都巴格達以西的阿薩德空軍基地，川普除了對一群約一百名、以特種部隊人員為主的美軍人員談話，也與美軍將領私下會面；白宮提供的影片顯示，川普在基地笑著與身著迷彩服的人員握手、幫人簽名以及與官兵合影。川普僅停留約三小時便離去，原定與伊拉克總理邁赫迪的會面也因故取消，改為通電話；美方稱川邁無法見面是基於安全，但伊方稱邁赫迪不滿見面安排，拒絕在軍事基地與川普會面。白宮稍後表示，邁赫迪欣然接受邀請造訪華府。

原定會面變通話 僅停留3小時

川普是繼前總統布希與歐巴馬後、第三位造訪伊拉克的美國總統，至於此行則是歷來美國總統第六度造訪伊拉克（布希來過四次，歐巴馬一次）。自九一一恐怖攻擊以來，美國總統造訪派駐戰區的美軍以鼓舞官兵士氣已成傳統，川普上台近兩年始終未赴海外勞軍早為人詬病，如今改變立場疑似刻意表態，畢竟他稍早才發表大砍派駐阿富汗美軍人數與自敘利亞全面撤軍等爭議性計畫。

川普造訪伊拉克基地時又再度為自敘利亞撤軍以追求「美國優先」政策辯護，宣稱美軍派駐敘利亞並非永無止境，要大家用腦子想一想…美軍仍會留在伊拉克，日後若要插手敘利亞事務，可以以伊拉克為基地。川普說，所有重擔都由美國一肩挑並不公平，也不想再被利用美軍來自保的國家占便宜，「他們又沒為此付錢」。川普還說，美軍遍佈世界各地，甚至連沒人聽過的國家裡也有美軍，「老實說，這很扯」。至於商界出身的代理國防部長夏納翰能做多久，曾讚美夏納翰很會做生意的川普說，夏納翰能做「很長一段」時間。

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