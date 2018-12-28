中國顛覆民主 利用台灣當實驗場

2018-12-28

日經報導 假新聞亂台成功

〔編譯張沛元／綜合報導〕「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）廿七日報導，台灣內外都有分析家出言警告，北京當局影響台灣民主的手法日趨老練，似乎把台灣當作以假新聞操弄選舉的研發實驗室，以便日後以「台灣經驗」為序曲來對付其他民主國家，特別是主要敵人美國。

將成中國攻擊其他國家藍本

這篇以「中國把台灣當成破壞民主的研發實驗場」為題、由「日經亞洲評論」駐台記者何貴森（Chris Horton）撰寫的報導指出，中國現階段還無法如俄羅斯般影響美國政治，而在地理、語言與文化上與中國相近的台灣，長期以來自然被北京當局當做測試其影響力工具的實驗場。台灣國防安全研究院網路作戰與資訊安全研究所代理所長曾怡碩指出，隨著知識累積與測試演算法，中國或許不出兩年就有能力利用網路工具干預美國選舉。

不出兩年 可干預美大選

台灣九合一大選前曾發表報告列舉中國日益擅長影響台灣媒體之兆的美國華府國際SOS緊急醫療救援組織研究分析師杜蘭說，中國針對台灣所發動的錯誤資訊（disinformation）運動，能被用來當作攻擊其他民主政體的藍本，特別是製造更大的族群不合；中國顯然已相當熟稔這些頗具人氣的西方社群媒體，更拜二○一六年美國總統大選通俄門疑雲之賜而知悉這些系統的現存弱點。

中國過去就曾透過飛彈試射等手段企圖影響台灣選舉結果，今年九合一大選競選期間也頻頻出招。英國諾丁罕大學線上刊物「臺灣洞見」（Taiwan Insights）日前曾發文整理北京當局攻擊台灣總統蔡英文與民進黨的招數，包括中國內容農場製造大量假新聞、中國駭客在網路討論中搗亂、駭入民進黨社媒帳戶與政府網站，以及衝高國民黨候選人的網路、廣播與紙媒人氣等。

二○○五年在澳洲投誠的前中國外交官陳用林說，北京對付民主體制的主要招數，就是拉攏政治人物與當地媒體使之屈服；陳用林認為，國民黨籍的台灣前正副總統馬英九與連戰，就被當成中國影響台灣選舉時的好工具。其他分析家則說，只要中國的政治戰執行者愈了解民主的運作模式，就更懂得如何調整手法去影響其他民主政體。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/