英學者︰生育率下降「值得慶祝」

2018-12-27

對減輕污染及人口過剩有利

〔編譯陳正健／綜合報導〕全球許多已開發國家擔心，生育率下滑恐損害國力，但英國牛津大學老年學學者哈波（Sarah Harper）指出，生育率下降應值得慶祝，而非視為警訊，因為這對減輕環境污染及人口過剩問題有利。隨著科技發展，人口應朝質重於量方向發展，強調人口數量的觀念已過時，恐對婦女不利。

英國《衛報》引述最新數據報導，全球平均每名女性一生中產下二．四個小孩，其計算方法稱為「總和生育率」（TFR）。尼日等非洲國家生育率超過七，但近半數國家低於二，包括日本、英國及俄羅斯等。部分人士警告，「嬰兒荒」恐置各國於人口凋零的災難風險之中。

隨科技發展 人口應質重於量

然而，牛津大學人口專家、前英國皇家學院院長哈波認為，全球人口問題遠遠未達觸發警報的地步，各國不應對人口成長過度擔心。人工智慧、移民及健康的老年人口，意謂國家不再需要龐大人口支撐。需要大量人口捍衛國家、促進經濟成長已是過時想法。

而就環保觀點而言，人口下滑有其益處。最新研究顯示，每名父母只要少生一名子女，每年即可降低五十八噸的二氧化碳「碳足跡」（意指個人、家庭或公司日常釋放的溫室氣體數量，用以衡量人類活動對環境的影響）。哈波強調生育率下滑確是好事。

人們在廿五年前就擔心，世界人口最多將達兩百四十億，估計本世紀末將達一百至一百廿億；當國家經濟成長、民眾健康改善、嬰兒死亡率下降、婦女教育及就業率增加、家庭計畫觀念進步，生育率下滑是自然過程。

生育率低於二．一被視為警訊，包括台灣及南韓等國家，都已祭出政策鼓勵生育，就連曾實施「一胎化」政策的中國也有此顧慮。不過，哈波認為，生育率下降導致國家落後的想法毫無根據。隨著人工智慧及機器人技術發展，傳統產業式微，需要投資的是青年教育，而非促進生育。

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