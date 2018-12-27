未滿6月幼貓犬 英明年將禁售

2018-12-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕經過公共諮詢，英國擬於二○一九年立法，禁止寵物店出售未滿六個月的幼貓及幼犬。英國環境食品暨鄉村事務部證實，民眾未來若要購買或領養未滿六個月的犬貓，須直接洽詢繁殖者或動物認養中心，新法將協助「終結惡劣的犬貓繁殖場環境，解決諸多現有的動物福利問題」。

這項將在明年送交國會通過的新法，有望杜絕「大量繁殖、罔顧動物福利的繁殖業者」，將大批以不人道手法養育的幼貓、幼犬送往寵物店販售。接下來，英國環境食品暨鄉村事務部擬推動立法，要求所有非商業性的動物營救與認養中心申請執照。

須至認養中心領養

禁止第三方賣家販售幼犬及幼貓的法案，在英國俗稱「露西法」（Lucy’s Law），以紀念一隻名為「露西」的騎士查理王小獵犬（Cavalier King Charles Spaniel）。露西幾乎一輩子都在繁殖場的狗籠裡度過，不斷被迫生育幼犬，長期缺乏活動，全身都是病，二○一三年被愛狗人士救出後，在一六年過世。

近年來，愛狗人士透過露西的故事，在社群媒體上推廣活動，敦促民眾改變取得寵物的方式，引發廣泛迴響，今年稍早獲得十五萬人連署，向國會請願。近幾個月，英國已公布若干動物福利倡議，並在十月頒布法律，禁止領有執照的寵物店販售未滿八週的犬貓。

倫敦「巴特希貓狗之家」執行長霍頓（Claire Horton）表示，相關規範將可「確保英國廣受喜愛的寵物，自出生起就受到良好的對待」。英國慈善獸醫組織「人民獸醫藥房」（PDSA）指出，英國今年約有四十九％成人飼養至少一隻寵物，飼養數量最多的寵物依序是貓、狗、兔子。

為根除殘忍的犬貓繁殖行為，全球各地近年陸續推出相關動保法案。澳洲維多利亞州議會去年底通過修法，禁止寵物店販售由繁殖業者提供的幼貓及幼犬。加拿大溫哥華、三角洲、新西敏、素里等城市也已頒布犬貓零售禁令。美國加州去年十月立法禁止寵物店販售幼犬，馬里蘭州今年四月也通過類似的立法。

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