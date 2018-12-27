中斷30年 日本明年7月重啟商業捕鯨

2018-12-27

退出國際捕鯨委員會 二戰後離開主要國際組織首例

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本政府廿六日宣布退出國際捕鯨委員會（ＩＷＣ），預定明年七月起重啟停止約卅年的商業捕鯨。由於日本在二次世界大戰後幾乎沒有退出主要國際組織的先例，此舉實屬罕見。儘管日本政府計畫向全球呼籲尊重多樣的飲食文化，但難免也將受到國際社會對日本輕視規則的指責。

限於日領海、經濟海域

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在記者會上表示，根據「國際捕鯨管制公約」，下月一日前向ＩＷＣ通報，將可在明年六月底正式退出，日本政府預定年內透過外交管道，向負責彙整的美國通報。一旦退出生效，日本預定明年七月起重啟商業捕鯨；由於退出ＩＷＣ後，日本將無法在ＩＷＣ授權的南極與南半球捕鯨，日方未來捕鯨的地點將限於日本領海及專屬經濟海域（ＥＥＺ），並依國際法規定，遵照ＩＷＣ的計算方式限制捕獲數量。

由於「聯合國海洋法公約」規定，鯨類管理須透過國際機構開展活動，因此，日本將以觀察員身分參加ＩＷＣ科學委員會等作為應對。ＩＷＣ於一九八二年決定暫停商業捕鯨，日本在八八年停止商業捕鯨，之後為蒐集科學數據以重啟商業捕鯨，持續在南極海域和西北太平洋調查捕鯨。

菅義偉指出，日本以永續商業捕鯨為目標，卅年來一路摸索可能的解決方案，但部分偏重鯨魚保護的國家堅不讓步。今年九月的ＩＷＣ大會上，日本重啟商業捕鯨的提案遭到否決，因而瞭解到，鯨魚資源的永續利用和保護兩種不同立場，無法在ＩＷＣ共存，因此決定退出。

難逃反捕鯨團體抗議

鯨魚是日本飲食文化的一部分，據日本水產廳統計，日本國內鯨魚流通量在一九六二年度達到高峰，為廿三萬三千噸，八八年停止商業捕鯨後降至三千噸；近年鯨肉來源除調查捕鯨外，主要是由進口，約三千至六千噸。共同社報導，受到日本退出ＩＷＣ影響，以澳洲為首的反捕鯨國家，恐將進一步緊盯；擁有四百年以上捕鯨歷史的太地町，則在期待重啟商業捕鯨的同時，也擔心反捕鯨團體抗議。

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