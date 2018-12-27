非法闖美遭拘 又一童命喪監所

2018-12-27

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國土安全部下轄的美國海關與邊境保護局（CBP）廿五日宣布，一名八歲大的非法移民男童，在耶誕節前夕平安夜病逝，為本月第二名在遭美國政府拘留時死亡的非法移民兒童。在此同時，美國總統川普持續將聯邦政府部分局處關門與美墨邊境牆的興建經費掛鉤，甚至撂話表示，不知道目前停擺的政府局處何時能開門辦公。

CBP原本聲稱，該名男童在午夜剛過的耶誕節當天凌晨過世，廿六日改稱男童死亡時間為廿四日平安夜當晚十一時四十八分。據了解，該男童隨著企圖闖關赴美的非法移民父親遭到拘留，廿四日被送到新墨西哥州的醫院，經診斷為感冒，稍後還發現有發燒症狀。男童當天中午在醫生開藥後出院，但稍後又因噁心與嘔吐而返院，當晚病逝。CBP表示，男童死因仍未確定，但認為此乃獨立個案，承諾將對該局管轄的所有十歲以下、無論是否有家人隨行的兒童進行體檢。

川普︰蓋牆經費不過 政府續關門

這是繼本月八日瓜地馬拉七歲女童卡爾（Jakelin Caal）後，第二名在美國政府拘留期間死亡的非法移民兒童。CBP並未透露男童身分，但德州聯邦眾議員、候任國會西班牙裔黨團主席卡斯楚說，男童名叫阿隆佐︱龔梅茲（Felipe Alonzo-Gomez）。卡爾在被捕後不到卅六小時便因脫水而死，她的死引發針對美國移民政策與移民待遇的激辯，如今再傳非法移民男童死亡，點燃美國網友怒火，特別是在耶誕節當天聽聞此惡耗，更令人震驚。

卡斯楚質疑，許多問題仍待解答，包括到底有多少兒童在CBP監管下死亡。瓜地馬拉呼籲美方「清楚」調查，並要求提出醫療報告以釐清死因。

然而，川普廿五日再次重申於美墨邊境築牆阻擋非法移民的必要性，認為這是阻止毒品與人蛇進入美國的唯一辦法，並直言邊境牆要在二○二○大選年投票日前竣工。由於民主黨人反對興建邊境牆，川普憤而拒簽日前到期的聯邦支出法案，導致國土安全部、國務院與司法部等聯邦政府機構因預算用罄而關閉。川普揚言，在美墨邊境有實體的圍牆或柵欄前，這些聯邦機構都不會開放。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/