中國洗腦學童︰耶誕節是國人恥辱

2018-12-27

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國安徽省泗縣官方微博帳號廿六日以「抵制洋節，從我做起」為題，發布重要消息，引用泗縣黃圩鎮中心學校校長董學豐廿四日利用升旗儀式對學生進行思想教育的講稿，以一八六○年英法聯軍和一九○○年八國聯軍為例，強調「聖誕節是中國人的恥辱」，進一步號召所有學生要「銘記偉人毛澤東」、「不忘國恥，砥礪前行」。

稱基督徒曾屠殺中國人

根據該則貼文及所附照片，董學豐對著台下的小學生，提到一八六○年「英法聯軍的基督徒們侵入我國，攻佔北京後大肆燒殺搶掠」；一九○○年八國聯軍侵略中國，「基督徒們殺害我國百姓，曝屍街頭，侮辱我國婦女…，在他們的聖誕日來臨的前一天，進行殺人、放火、搶劫比賽…，這些喪盡天良的教徒們集體禱告天主耶穌，保佑他們殺人無罪」。

董學豐堅稱耶誕節「給中國人民帶來了永遠的奇恥大辱」，而廿六日適逢已故中國領導人毛澤東的一二五歲冥誕，在「這樣一個特殊的時刻」，必須進一步幫助學生「樹立正確的人生觀、價值觀，提高學生明辨是非的能力」。校方當日還要求學生代表上台發表題為「偉大領袖毛主席」的演講，學生歌頌毛「領導中國人民重振山河、當家作主」。

河北、貴州各地 禁耶誕節

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，儘管上海街頭隨處可見閃閃發光的耶誕樹，但河北、貴州、廣西等地已頒布禁令，禁止商販使用耶誕裝飾，並有多所大學和中小學明令禁止學生討論耶誕節相關內容。中國對於耶誕節的忌憚並非今年獨有，此前便曾多次要求共產黨員幹部和親屬，不得盲從過「洋節」或「參與有西方背景的任何宗教活動」。

與此同時，英國外交大臣韓特廿六日聲明，「基督徒遭迫害往往是少數民族遭迫害的前兆」，為因應全球被迫害的基督徒所面臨的困境，英國政府將檢視相關可行做法，支持在全球遭受愈來愈多暴力對待的基督徒。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/