中國秘審人權律師王全璋 阻親人旁聽

2018-12-27

警方封鎖法院 禁媒體、聲援者及西方外交官入內

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國天津市第二中級人民法院廿六日閉門審理「七○九大抓捕」人權律師王全璋被控「顛覆國家政權罪」一案，引發國際關注，但警方封鎖法院，禁止媒體、聲援者及西方外交官入內，就連王全璋之妻李文足都遭當局派人攔阻，無法前往現場。法院聲稱，由於本案涉及「國家秘密」，依法不公開審理，將擇期宣判。

舉牌要求放人 維權人士遭帶走

天津警方在法院外設置金屬路障，限制車輛進入。法新社記者目擊包括制服與便衣警察至少五十人站崗，媒體記者無法接近法院大門。美國、英國、德國及瑞典等駐中國大使館官員，也被阻止入內。上午約十時，一名維權人士在法院外高喊︰「這是法西斯統治，這是荒謬的。中國人要停止生活在恐懼之中…」隨即遭多名便衣人員帶走。一名維權人士高舉寫著「釋放無罪的王全璋」的標語，也遭強行帶走。

另外，王妻李文足與另一人權律師李和平之妻王峭嶺，原訂從北京寓所出發前往天津聽審，但被守候在家門外的國內安全保衛（國保）人員阻擋，兩人繞路無法突圍，只好折返回家。王峭嶺推文指出，國保人員聲稱要載她們去天津，李文足當場拒絕；他們宣稱有「正式通知」，但未出示文件。現場守候的外媒也遭強制驅散。

「七○九大抓捕」最後一位受審者

王全璋家屬聘請的律師余文生（現被關押）妻子許艷，雖成功與王全璋胞姊王全秀抵達法院現場，但許艷隨後被警方帶走，王全秀已失聯。遼寧維權人士王素娥到場聲援，據信也被當局帶走。

王全璋於二○一五年七月被捕，去年二月被控「顛覆國家政權罪」，不准家屬探視，是「七○九大抓捕」最後一位受審者。

根據瑞典人權活動者達林（Peter Dahlin）在「推特」發布據稱是檢方的起訴書，王全璋的「犯罪事證」之一為他在二○○九年與後來被驅逐出境的達林等人共謀，在香港註冊公司接受境外資金，在中國多地展開法律援助和培訓，「傳授與政府對抗的方法、技巧，扶植對抗力量」。

為聲援王全璋，香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）發動示威，聯合多個團體，遊行至北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）抗議，要求立刻釋放王全璋。香港「中國維權律師關注組」、「台灣聲援中國人權律師網絡」等團體也發表聯合聲明，指控北京未給予王全璋公平審判保障。中國政府經常選在耶誕期間，對維權人士進行審判，因為許多西方外交官及記者當時都在度假。

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