川普說不得 馬提斯「被」提前走人

2018-12-25

川普推文宣布副部長元旦起代理

〔編譯魏國金、劉宜庭／綜合報導〕在美國國防部長馬提斯宣布將於明年離職後，總統川普廿三日推文宣布，他將提早兩個月撤換馬提斯，而「我們非常有才幹的」國防部副部長夏納翰（Patrick Shanahan），將從明年元旦起擔任代理國防部長。白宮官員表示，川普此舉肇因於氣惱馬提斯在辭呈中指責他的外交政策。

辭呈批評川普外交政策

馬提斯廿日前往白宮，試圖說服川普撤銷從敘利亞撤軍，及裁減半數阿富汗駐軍的決定未果後，突然宣布辭職。馬提斯在辭呈中暗批川普不尊重與美國並肩作戰的盟邦，並表示將於明年二月底去職，以便讓繼任人選通過任命。

連日來承受共和黨人及盟邦抨擊的川普，廿二日晚間推文表達他對馬提斯的不滿。他說：「在歐巴馬總統不名譽地開除馬提斯時，我給了他第二次機會。…我給他所有他未曾有過的資源。盟邦非常重要，但當他們佔美國便宜時就不。」前總統歐巴馬二○一三年撤換時任美軍中央司令部司令的馬提斯。

翌日，川普推文宣布夏納翰將接掌國防部。他說，夏納翰「在擔任副部長及之前服務於波音公司時，達成許多成就，他會很棒的！」此舉讓馬提斯再無機會影響美國國安政策，或緩和與盟友的關係，也讓共和與民主黨人對於川普在全球安全議題上難以預測、獨斷獨行的作風更加憂心。官員表示，川普將在未來幾週擇定國防部長提名人。

對五角大廈而言，出現代理首長的情況並不尋常。以往防長辭職後，通常會留任至繼任者通過任命。夏納翰在波音服務逾卅年，曾任副總裁與飛彈防禦系統部門總經理。他在去年出任副防長後，聚焦於國防部內部改革及建立太空部隊。

美土熱線 撤軍敘國後續交給土

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普十九日逕自宣布美軍撤出敘利亞之前，曾在十四日與土耳其總統艾多根通過電話。知情人士透露，艾多根當時表明美軍應撤出敘國，川普則要求艾多根保證土耳其將繼續打擊「伊斯蘭國」（IS），直到徹底消滅IS為止；在艾多根給出承諾後，川普說「好，都交給你。我們（美國）就到此為止」。美軍廿三日證實，撤離敘利亞的命令已獲簽署，撤軍行動將在未來幾週內展開，可能歷時數週完成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/