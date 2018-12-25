印尼海嘯／國人手機求援 外交部五小時尋獲

2018-12-25

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區民吳敏琪遠嫁印尼華僑，日前剛返回印尼長住，與在南山人壽擔任業務員的媽媽王惠美及何姓台商友人等一行八人，前往印尼萬丹省旅遊，意外遇上海嘯，造成四人受傷。經外交部協助，昨晚順利返回雅加達醫院治療。準台中市長盧秀燕昨前往吳家慰問，吳父特別感謝外交部及駐印尼辦事處等協助，並盼妻女早日回家。

家屬感謝駐印尼辦事處協助

吳敏琪的妹妹吳子萍說，她和姊姊、媽媽都是南山人壽業務員，姊姊嫁給印尼華僑李可盛，育有一子一女，一家四口於十一月返回印尼長住；媽媽王惠美日前到印尼探望女兒及孫子，正值印尼放長假，媽媽連同姊姊公婆一家六口及何姓台商友人共八人，一起到萬丹省海邊旅遊。

吳子萍說，廿三日上午七點多，她突然接獲姊姊電話，表示印尼發生海嘯，下榻的民宿等被夷為平地，八人死裡逃生，前往山上避難，因手機快沒電，希望她協助求助。吳子萍趕緊打電話給保險公司及外交部請求協助，外交部隨即根據其姊夫提供的位置訊息，派員將八人救下山。

原本雅加達到萬丹省車程只需二至三小時，外交部駐印尼人員卻開了五個多小時，翻山越嶺找到吳敏琪等人，並將一行人依吳家人意願送回雅加達住院治療。吳敏琪在海嘯中手腳骨折，公公、媽媽及何姓友人也受傷，目前四人住在雅加達的醫院治療。

李可盛的弟弟獲知家人受困，廿三日從台灣趕回印尼，結果也受困，所幸被外交部一併救出。吳子萍轉述，海嘯發生當晚九點多，姊姊一行人在民宿，被突如其來的海浪淹沒，民宿也被沖毀，還好八人並未被沖散，算是不幸中的大幸。

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