古巴通過新憲 增設總統任期制

2018-12-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕古巴最高權力機關「全國人民政權代表大會」二十二日通過修正版的新憲法草案，包括維持一黨專政社會主義制度、增設國務委員會主席（總統）任期與年齡限制、正式承認私有財產等內容，預定明年二月交付公民投票。新憲草案也刪除婚姻的既有定義，形同為同性婚姻立法敞開大門，引發正反兩方激烈交鋒。

新憲草案共有兩百二十九條條文，由古巴共產黨第一書記勞爾．卡斯楚主導的委員會起草，旨在取代冷戰時期的舊憲法，反映自蘇聯瓦解後的政經開放趨勢。新草案為七月份公布修憲版本的更新，經過三個月的公眾諮詢，具體條文尚未公布。新憲法將維持共黨領導國家發展的地位，但增設總統年齡與任期限制，並新設總理一職。

此前，古巴已故前領導人費德爾．卡斯楚及其胞弟勞爾．卡斯楚，統治古巴長達六十年，直到今年四月才交棒給現任總統狄亞士─卡奈，勞爾．卡斯楚將擔任共黨最高領袖至二○二一年。

經濟方面，新憲法將首度承認私有財產，認可過去十年來蓬勃發展的民營企業，以及外國投資的重要性。此前，古巴以國營企業為主要生產單位，但勞爾．卡斯楚執政後推動改革，允許房屋及車輛販售，近五十萬人獲准創業。

比較有爭議的是一九七六年版憲法規定「婚姻是一男一女的結合」，舊版修憲草案改為「婚姻是兩個人的結合」，未具體指明性別，形同為同性婚姻合法化舖路，遭到保守民眾與基督教會抨擊，故新版修憲草案將婚姻定義移除。古巴政府聲稱，將更新家庭法規，在未來兩年交付公投。

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