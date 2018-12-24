85歲大壽反省戰禍 日皇︰感謝人民愛戴

2018-12-24

〔駐日特派員林翠儀／東京二十三日報導〕日本明仁天皇二十三日迎接八十五歲生日，皇居今天開放一般民眾入內祝壽。由於明仁預定明年四月底退位，這是他在位時期最後一次天皇生日，大批人龍將皇居周邊擠得水洩不通，據統計共有八萬二八五○人造訪皇居，創下平成三十年來最高紀錄。

明仁夫婦上午和皇室成員，包括即將繼位的皇太子浩宮德仁夫婦、次子秋篠宮文仁夫婦，以及文仁兩個千金真子與佳子等，均站在皇宮長和殿陽台接受民眾道賀。

逾8萬人參觀皇居 創任內最高紀錄

明仁也在皇宮召開可能是他在位期間最後一次記者會，並以「身為天皇的人生之旅」發表約十六分鐘的談話。明仁表示，在即將走完身為天皇的旅途之際，由衷感謝諸多國民接納他做為國家象徵的立場，並持續給予支持。明仁也回顧自己的近半生及日本經歷的戰爭與天災等，似乎感慨萬千，聲音數度顫抖。

明仁回顧自己十一歲時迎接日本終戰，十八歲時日本因「舊金山和約」生效重返國際社會，他也在同年舉行「立太子之禮」。他還提到沖繩等離島在戰後回歸日本，對於沖繩人持續忍耐的犧牲，心繫沖繩的感情今後也不會改變。明仁夫婦前後共造訪沖繩多達十一次。

明仁也回顧前往塞班島、帛琉、菲律賓等地的戰歿者慰靈之旅，表示「無法忘懷」。對於阪神大地震及東北大地震等天災造成大量民眾罹難，明仁表示，他感到無以言表的悲傷。

記者會最後，明仁還提到與他結褵超過半世紀的皇后美智子，兩人明年四月將迎接結婚六十週年。明仁語帶哽咽地表示，皇后於公於私均鞠躬盡瘁，他打從內心表示感謝。對於將成為新天皇的皇太子浩宮及成為皇位第一繼承人的秋篠宮，明仁也表示，希望在繼承皇室傳統的同時適應社會變遷，繼續前進，對兩人寄予深厚信賴。

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