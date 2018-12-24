中國智能制服 監控學生行蹤

2018-12-24

〔編譯孫宇青／綜合報導〕是制服，還是囚服？中國貴州省和廣西壯族自治區至少十所中小學，過去兩年來積極推動「智能制服」計畫，要求學生穿上植入晶片的制服，配合人臉辨識系統、紅外線感測設備，讓師長及家長全天候掌握學生的動態定位、學習表現等，引發對於隱私權及資訊安全的疑慮。

由貴州「冠宇科技公司」研發的智能制服，在肩位處植入兩塊晶片，可承受攝氏一五○度及五百次洗熨，最早由貴州仁懷市第十一中學在一六年秋季引入校園，目前已獲貴州和廣西兩地至少十所中小學採納，粗估數千名學生使用。制服內的晶片可記錄學生的人臉資料、生理特徵等，並與校園網路連結，方便師長及家長透過手機應用程式隨時掌握。

侵犯隱私引疑慮 校長辯提升出席率

例如，智能制服可配合校園各處的感應器，追蹤學生入校、離校、課堂點名及進出宿舍時間，並可拍攝二十秒的即時影像；若學生未經允許就離校，制服還會自動發出警鈴聲，協助校方定位學生，使逃學、遲到、夜不歸宿等狀況一概無所遁形。再者，拜校園內的人臉辨識系統所賜，交換制服的學生也將逃不過「法眼」。此外，課堂表現、測驗成績也都會透過晶片上傳網路，便於家長「參考」。

制服擬升級 全面掌握消費、健康情形

然而，對於智能制服可全天候監控，是否侵犯隱私權、放大「管教權限」一事，一名林姓校長堅稱，智能制服成功提升學生出席率，且校方不會主動追蹤學生放學後的狀況，除非發生失蹤或蹺課等情事。今後，科技公司不僅有意將智能制服推廣全國，還準備予以升級，包括增設「瞌睡警報」；建立「無現金校園」，使學生透過指紋、指靜脈、人臉辨識消費，甚至監控學生身體狀況。

英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，中國家長對於基礎教育日益關切，加上近年頻傳重大校園安全事件，即時監控、數據管理、雲端查詢等整合資料，深獲家長「好評」，普及各地並非不可能。不過，晶片內的數據也將同時儲存於生產商的雲端伺服器，除了校方和家長外，未來還有何者能運用這些資訊，成為目前尚未明確交代的隱憂。

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