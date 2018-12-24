不滿川普撤軍 美國打擊IS特使閃辭

2018-12-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕負責協調聯軍打擊伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」的美國特使麥格克（Brett McGurk），廿一日正式向國務卿龐皮歐提出辭呈，將於本月卅一日離職。知情人士指出，麥格克不滿美國總統川普十九日逕自揚言擊潰ＩＳ，唐突宣布自敘利亞撤軍；而國防部長馬提斯廿日宣布明年二月底離職，對麥格克也有「重大影響」。

四十五歲的麥格克由前總統歐巴馬任用、川普續任，自二○一五年底擔任美國特使，協調聯軍打擊ＩＳ事務，同時也是主管伊拉克、伊朗事務的副助理國務卿。麥格克是經歷豐富的職業外交官，曾在前總統布希執政期間擔任負責伊拉克、阿富汗事務的高階官員，堪稱三朝元老。麥格克原定明年二月卸任，因反對美軍撤離敘國而提前離職，以明己志。

三朝元老 指川普決定與政策相反

紐約時報引述麥格克寫給同僚的電子郵件。麥格克表示：「總統日前的決定令人震驚，與我們所闡述的政策完全相反，這讓我們的聯軍同盟困惑，也讓我們的戰鬥夥伴無所適從。這一週我會協助處理部分後續工作，如同你們許多人在會議和電話中聽到的，我最後的結論是，我沒有辦法兼顧新指令的執行與個人節操。」

美國特使一職將由副特使沃爾夫（Terry Wolff）接任。儘管馬提斯、麥格克相繼宣布離職，川普廿三日仍推文捍衛撤軍敘國的決定，還聲稱「我不知道麥格克是哪位」。麥格克十一日曾在國務院的一場簡報上指出，與ＩＳ的戰鬥「沒人宣稱完成任務」，「這會是魯莽之舉，如果我們只是說：好耶！打敗壞人首領了！我們現在就回家。」未料數天後，川普便突然宣布撤軍，讓盟軍和政界都傻眼。

填補美空缺 土耳其接手部署軍力

在此同時，土耳其總統艾多根廿二日聲稱，隨著美國撤軍，土耳其將接手對抗敘利亞境內ＩＳ武裝份子的作戰。他在伊斯坦堡的一場演說中表示，土耳其將動員對抗伊斯蘭國殘存勢力，並暫時延後攻打敘國東北部庫德族武裝份子的計畫。但他也強調，這不是無限期的等待過程。土國內政部長索魯則稱，土國在敘利亞北部發動兩次跨境行動後，已有近三十萬敘利亞人返回敘國。

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