香港打壓不發工作證 閃靈演出取消

2018-12-23

〔記者羅子欣／台北報導〕香港同志女歌手何韻詩在香港舉行「我們正在」音樂節，原定邀請閃靈樂團於今晚場次演出，沒想到香港入境處遲遲未發工作證，何韻詩昨無奈宣布取消閃靈的演出；她透露，以往外籍人員申請工作證頂多一週就下來，他們十一月十二日就提出申請，超過一個月卻沒消息，何韻詩質疑：「只是純音樂交流，怕什麼呢？」

閃靈團長Doris表示：「之前常去香港演出，二○一四年後團員各自有不同規劃，結婚生子、選立委，好一陣子沒去香港了，第一次碰到這種狀況。」她透露，以前都一、兩週就拿到工作證，這次比較久，想說再等等看，二十一日才得知真的取消。Doris感慨地說：「其實閃靈唱不唱事小，畢竟我們在台灣演出，歌迷可以過來看，主要是感受到變化，連香港都變成這樣，不勝唏噓啦！」

閃靈經紀人透露，其實兩年前Freddy要到香港看演唱會，疑受立委身分影響，當時就拿不到旅遊簽證，其他團員旅遊沒問題，這次卻是整團拿不到工作證，十分無奈；但Doris仍信心喊話：「希望未來還是能去香港表演，大家不要放棄希望，要為自己熱愛的土地努力。」歌迷得知取消原因後都相當氣憤，痛批：「政治打壓太可恥！」

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