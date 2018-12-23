在美涉性侵 京東集團創辦人不起訴

2018-12-23

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕身價七十五億美元（二三一○億台幣）的中國電商京東集團創辦人兼執行長劉強東在美被控性侵案，美國明尼蘇達州檢方二十一日宣布因罪證不足，不予起訴。這項消息使京東股價二十一日大漲達五．九％，不過，控方律師抨擊調查人員「從未約談受害者，他們從未尋求與她的律師會面」，因此將繼續提出民事訴訟。

明州亨內平郡檢察官傅利曼指出，本案案情複雜，嫌犯堅稱是兩情相悅，警方以及四名專辦性侵指控的檢察官在調閱監視器、簡訊、警察隨身攝影機攝得的影片以及目擊者證詞後，判定無法舉證並提出告訴。

在該判決發布後，劉強東在中國社群媒體「微博」發布聲明向妻子道歉。他說：「結果證明自始至終我都沒有觸犯任何法律」，然而，他的行為已對家庭，「特別是我的妻子造成重大傷害，為此我感到十分自責與後悔」，「我一定將竭盡全力去彌補此事對家庭的創傷，重新擔當起丈夫的責任」。四十五歲的劉強東妻子是小他十九歲的中國美女網紅章澤天。

劉強東自責 向妻道歉

事發時，劉強東出席明尼蘇達大學卡森管理學院舉辦的菁英博士計畫，指控他性侵的是該大學二十二歲中國女留學生。劉八月三十一日被捕，十七個小時後獲釋，隨即返回中國，繼續經營京東集團。該案在中國引發極大關注，劉若被判一級性侵罪成立，依據明州法律，恐面臨最高三十年徒刑。

劉的律師布里斯波伊斯辯駁，是女方主動與劉親熱，也是女方主動邀請劉到她住處，事發後，女方行為丕變，反覆索錢並威脅公布事件。

控方律師弗羅林批評檢方趕在耶誕假期前宣布不起訴，且調查期間未曾約談女方，他說，「我們不允許她的尊嚴就這樣被刻意掩蓋」，他們將提出訴訟，讓民事陪審團來判定劉是否應對當晚的行為負責。

  • 劉強東二〇一四年五月慶祝京東集團在紐約納斯達克掛牌上市的神情。（美聯社）

    劉強東二〇一四年五月慶祝京東集團在紐約納斯達克掛牌上市的神情。（美聯社）

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