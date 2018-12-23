在美涉性侵 京東集團創辦人不起訴

2018-12-23

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕身價七十五億美元（二三一○億台幣）的中國電商京東集團創辦人兼執行長劉強東在美被控性侵案，美國明尼蘇達州檢方二十一日宣布因罪證不足，不予起訴。這項消息使京東股價二十一日大漲達五．九％，不過，控方律師抨擊調查人員「從未約談受害者，他們從未尋求與她的律師會面」，因此將繼續提出民事訴訟。

明州亨內平郡檢察官傅利曼指出，本案案情複雜，嫌犯堅稱是兩情相悅，警方以及四名專辦性侵指控的檢察官在調閱監視器、簡訊、警察隨身攝影機攝得的影片以及目擊者證詞後，判定無法舉證並提出告訴。

在該判決發布後，劉強東在中國社群媒體「微博」發布聲明向妻子道歉。他說：「結果證明自始至終我都沒有觸犯任何法律」，然而，他的行為已對家庭，「特別是我的妻子造成重大傷害，為此我感到十分自責與後悔」，「我一定將竭盡全力去彌補此事對家庭的創傷，重新擔當起丈夫的責任」。四十五歲的劉強東妻子是小他十九歲的中國美女網紅章澤天。

劉強東自責 向妻道歉

事發時，劉強東出席明尼蘇達大學卡森管理學院舉辦的菁英博士計畫，指控他性侵的是該大學二十二歲中國女留學生。劉八月三十一日被捕，十七個小時後獲釋，隨即返回中國，繼續經營京東集團。該案在中國引發極大關注，劉若被判一級性侵罪成立，依據明州法律，恐面臨最高三十年徒刑。

劉的律師布里斯波伊斯辯駁，是女方主動與劉親熱，也是女方主動邀請劉到她住處，事發後，女方行為丕變，反覆索錢並威脅公布事件。

控方律師弗羅林批評檢方趕在耶誕假期前宣布不起訴，且調查期間未曾約談女方，他說，「我們不允許她的尊嚴就這樣被刻意掩蓋」，他們將提出訴訟，讓民事陪審團來判定劉是否應對當晚的行為負責。

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