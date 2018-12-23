美國防部長去職 美中關係再惡化

2018-12-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國防部長馬提斯日前宣布明年二月底離職，震撼國際社會。多名分析家預測，馬提斯的離去將導致美中關係更不穩定，美國今後對中國的態度恐更加激進。香港軍事評論員指出，中、美兩國此前已達成共識，認為應推動兩軍關係成為兩國關係的穩定器，並就南海、朝鮮半島等議題加強合作與交流，倘若這類合作與交流戛然而止或者有所降低，對中、美兩軍的關係會帶來極大的負面影響，甚至引發雙方誤判。

中共黨媒「北京青年報」廿二日刊登香港軍事評論員宋忠平的專訪。他指出，馬提斯在軍事與外交領域的表現成熟、理智，但在很多議題上都有個人意志和看法，這些顯然與美國總統川普有嚴重分歧，可以預見的，新任防長一定會是與川普意見一致的執行者；如今，川普、國家安全顧問波頓、國務卿龐皮歐都相對激進，尤其是表現在對中國的態度上，倘若少了馬提斯這名相對理智的重臣，川普的國防政策恐更加激進。

香港「南華早報」廿二日報導，馬提斯對中國的態度也很強硬，但他任內妥善管控好中、美兩軍的緊張關係，沒有惡化成衝突或危機。中國人民大學全球治理研究中心主任龐中英表示：「馬提斯在某些情況下會考慮中國的意見。」中國空軍少將、軍事戰略家喬良表示：「馬提斯一直拉住韁繩」，他對近期內的中、美軍事關係抱持悲觀看法，但強調兩國都會謹慎避免武裝衝突。

美國時事雜誌《外交家》資深編輯、安全問題評論專家潘達（Ankit Panda）指出，由於國防部長一職也代表著外交與國防政策的延續性，馬提斯的去職同樣可能導致亞洲地區動盪，影響包括美國與南韓、日本等盟友的關係，以及美國在該地區的去留問題等。潘達還說，川普未來若任命與其觀點更加一致的國防部長，情勢恐更加危險和混亂。

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