政府停擺苦了公僕 不至衝擊經濟

2018-12-23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕由於臨時預算案在國會卡關，美國聯邦政府廿二日陷入局部停擺。紐約時報和華盛頓郵報指出，雖然受到影響的聯邦機構僅占四分之一，不至於對整體經濟狀況帶來立即性衝擊，但上至華爾街金融大亨、下至普羅大眾，都將對國會的處事能力失去信心，而最無辜者無非是夾在政府和民眾間的公僕。

此次政府停擺對經濟的立即性衝擊尚屬輕微，因為國會此前拍板的多項預算案，已涵蓋四分之三聯邦機構的所需經費。美國信用評等機構標準普爾（S&P）估算，若四分之一的聯邦機構停擺一週，美國國內生產毛額（GDP）將減少十二億美元（逾三七二億台幣），相較於一整年約二十兆美元（逾六二○兆台幣）的經濟產能，僅是九牛一毛。

然而，華爾街的疑慮仍有增無減，尤其是政府債務可能在明年三月到達上限，質疑國會是否可順利授權上調。而最大苦主無非是八十萬名、佔整體近三分之一的聯邦雇員，包括工友、警衛等契約工將被迫「暫時失業」，月光族或急需薪水支付帳單者，更是不得不縮衣節食。在國務院負責清潔、時薪廿一美元（約六五○台幣）的七十一歲萊拉，就相當擔心房租、保險繳費，直言「耶誕節到了，大家都需要用錢。」

受波及的聯邦雇員除了被迫休無薪假外，也可能必須不支薪上班，各部會為此陷入兵荒馬亂。紐約州官員廿一日即緊急達成一項協議，將提供經費予國家公園管理局，使其在十二月下旬繼續維持自由女神像對外開放，以留住觀光客及衍生的商機。

對於這場總在耶誕節上演的政府鬧劇，華府一帶的生意人同樣做好最壞打算。在馬里蘭州經營商店、且是多數小型企業組織（Small Business Majority）一員的布雷表示，政府停擺每次都造成數十億美元損失，民眾一方面擔心股市下跌，一方面又害怕領不到薪水，消費信心大幅滑落。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/