邊界築牆卡預算 美政府部分停擺

2018-12-23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普堅持納入美墨邊界圍牆經費的臨時預算案，廿一日在國會參議院闖關失敗，聯邦政府部分經費在廿一日用罄，今年內第三度陷入局部停擺，四分之一政府機構受影響，近八十萬公務員被迫做白工或休無薪假。川普將責任歸咎於民主黨，白宮高層、民主與共和兩黨國會領袖則持續談判，但難在國會廿二日復會前取得共識，政府恐至少「斷炊」至明年一月三日。

恐斷炊至明年元月 川普歸咎民主黨

在川普強烈要求下，眾院在效期至明年二月八日的臨時預算案中，加入美墨邊界築牆撥款，總經費達五十七億美元，廿日在眾院驚險通過後，翌日送往參院議決，須在一百席中取得六十票同意才過關，惟共和黨僅掌握五十一席；儘管副總統彭斯、川普女婿兼白宮顧問庫希納，以及白宮行政管理與預算局局長穆瓦尼等人親赴國會山莊，與兩黨領袖閉門協商，仍未能及時達成共識。

國會兩院罕見地將在廿二日中午復會，繼續與白宮協商，但兩黨對另一筆十六億美元邊界安全經費也有歧見，要取得共識可謂困難重重。隨著廿一日談判破局，川普在「推特」發布演說影片，指美國必須保障邊界安全，「但政府將停擺，我們無能為力，因為我們需要民主黨人投下一票。把這稱為『民主黨停擺』吧。」取消度假的川普還表示，希望停擺不會持續太久。

聯邦政府的九個部門已於美東廿二日零時一分起停擺，包括國務院、國土安全、司法、內政、商務、運輸、農業等部門均暫停運作；國防、勞工、衛福、教育等部門經費來自其他預算案，因此不受影響；郵政、海關、邊境保護及執法單位也將如常。值美國耶誕佳節之際，約有四十二萬名聯邦雇員被迫做白工，三十八萬人得放無薪假，包括九十五％的美國航太總署員工，另多座國家公園也將關門大吉。

今年第三次 四分之一機構關門

這是聯邦政府今年內第三度局部停擺，在今年一、二月，白宮也曾因撤銷歐巴馬「童年入境暫緩遣返計畫」，導致國會兩黨激烈鬥爭，使政府兩度短暫停擺。國會參眾兩院的民主黨領袖舒默、裴洛西廿一日在共同聲明中，砲轟川普「沒有兌現對美國人民的責任，反而將脾氣出在人民身上，說服眾院共和黨人在佳節期間，將國家推入毀滅性的『川普停擺』。」根據路透十一月底的民調，僅三十一％的美國人認為改善邊境安全是國會的優先要務。

此一停擺僵局料將持續至明年一月三日、民主黨重掌眾院多數。屆時，民主黨可更容易主導推翻總統對法案的否決，但仍須兩院三分之二表決通過。這是美國一九七六年以來的第二十一次政府停擺，之前最長的一次是九五年底到九六年一月，共停擺二十一天。

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