中東權力真空 土耳其最大贏家

2018-12-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普宣布從敘利亞撤軍，形同贈送耶誕禮物給俄羅斯及伊朗，但分析家直指土耳其才是最大贏家。外界一直質疑美、土兩國疑似達成某種密約，如今內情漸漸明朗：川普十四日致電土國總統艾多根時，艾多根保證土國可掃蕩敘國境內的「伊斯蘭國」（IS）殘餘勢力，川普聞言決定撤軍，也為土耳其清除敘國庫德族民兵勢力打開大門。

華盛頓郵報引述知情官員報導，艾多根向川普強調，敘國庫德族人是恐怖份子，與土國境內庫德族分離主義者結盟。他問川普為何支持這些庫德族，而非屬於北約盟國的土國。他還稱IS已遭擊潰，美軍無必要繼續駐守，集結敘利亞邊界的土國軍隊已可處理任何問題。

土國媒體「自由日報」（Hurriyet daily）揭露，艾多根向川普保證，土國曾在二○一六至一七年間敘北首次軍事行動中清除IS，如今可以再做一次。川普於是要艾多根放馬去做，之後便下令白宮國家安全顧問波頓著手準備撤軍事宜。

美國撤軍，意謂著將拋棄庫德族等團體組成的「敘利亞民主部隊」（SDF），為土國的軍事攻勢開了綠燈。SDF目前掌控敘國東北，旗下敘國庫德族反抗軍「人民保衛軍」（YPG）被視為土國境內分離主義團體庫德工人黨（PKK）分支，艾多根早就有意除之。庫德族人爭取獨立運動，向來被視為中東第二個火藥庫，土耳其境內將近五分之一人口是庫德族人。

分析家認為，土國是大贏家，美土關係也將有所改善，同時降低土國對俄國的依賴。艾多根已逐漸接受敘利亞強人總統阿塞德持續執政，土國軍事行動可能迫使庫德族民兵轉向阿塞德尋求保護，放棄或降低自治要求。土國國防部廿日已揚言將「埋葬」YPG。

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