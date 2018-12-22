17年軍費9千億 美擬再撤阿富汗駐兵

2018-12-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國官員廿日透露，鑑於美軍在阿富汗已與當地「神學士」苦戰十七年，美國總統川普除了近月加強和平對話，目前已決定明年夏天以前撤回半數駐軍約七千人，屆時當地美軍規模將只剩七千人，創二○○二年三月以來新低。白宮此決定不僅震撼阿富汗政府及駐當地的西方外交官，年初主張維持地面部隊的國防部長馬提斯也不苟同，疑是他廿日請辭的關鍵主因之一。

阿富汗目前約有美軍一．四萬人，北大西洋公約組織與盟國也有八千人駐守當地。川普儘管主張撤軍，去年仍應允馬提斯要求，勉強對阿富汗增兵四千人。負責阿富汗和解問題的美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad），本週與神學士代表於阿布達比進行兩天對談，但神學士當場拒絕停火建議，還要求把談判焦點放在美國撤軍一事上。

神學士方面，廿一日不願評論美國撤軍消息，但一位匿名神學士指揮官自巴基斯坦對法新社表示，沒想到美國會這麼快回應，「我們期待更多好消息」。阿富汗總統賈尼的發言人表示，撤軍不影響阿國安全，因美軍的角色只是輔助阿國軍隊。不過，阿富汗軍隊目前即使有美軍支持，與神學士對抗仍傷亡慘重，未來確實堪慮。阿富汗政府近來節節敗退，目前只控制全國五成六地區，三年前還有七成二。十七年來，美軍總計犧牲約兩千四百名兵力，投入軍費逾九千億美元。

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