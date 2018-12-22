不敵美國優先 軍系顧問全打包

2018-12-22

〔編譯魏國金／綜合報導〕去年美國一名參議院共和黨大老說，政府中有三人護衛國家免於混亂：國防部長馬提斯、白宮幕僚長凱利以及國務卿提勒森。在華府，他們被稱為「清醒三巨頭」、「成人軸心」與「拯救美國委員會」，再過幾週，他們將全部走人；馬提斯是最後離去者，他二十日的閃辭，象徵川普政府的「抑制與控管」階段已然結束。

六十八歲的退役上將馬提斯，是擔任川普核心首長的三名將領之一，另兩人為凱利與出任國安顧問一年的麥馬斯特。在川普剛上任時，尤其是第一夫人梅蘭妮亞尚未遷入白宮之前，馬提斯與即將離職的參謀首長聯席會議主席鄧福德幾乎每週跟川普餐敘，形同總統非正式簡報的聚餐，旨在說服沒有公職經驗的川普放棄一些顛覆性政見，並接受高階國安顧問建言。

馬提斯的辭職，凸顯他的努力並未使川普改弦更張，川普逐漸縮小的核心圈，現在將越來越由川普長久的親信與家族成員把持。一些川普的堅定支持者視他的初期策士是落實他承諾的絆腳石，他們的離去，將讓川普有立場與他更趨一致的強硬團隊。川普首席內政顧問米勒說：「讓我們捍衛我們的國家安全，讓我們把美國擺第一，不要流美國人的血，去打別國的敵人。」

川普透過推特宣布馬提斯的去職是退休而非辭職，顯示他尊敬馬提斯。提勒森是看了川普推文才知自己被突然開除，帶給白宮秩序的凱利也遭類似羞辱待遇。馬提斯因不同意川普從敘利亞撤軍而遞出辭呈，不過與川普立場相左的還包括國務卿龐皮歐與國安顧問波頓，消息人士透露，波頓的前任者麥馬斯特也主張留在敘利亞。

但共和黨聯邦參議員保羅公開表示支持撤軍，他說，他對川普感到驕傲，因為「總統有勇氣說『在敘利亞我們贏了，我們準備回家』」。

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