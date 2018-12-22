反撤軍敘利亞 美國防部長辭職

2018-12-22

臨去警告 對抗中俄擴張

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國國防部長馬提斯廿日在試圖說服總統川普撤銷從敘利亞撤軍的決定未果後，宣布辭職，震撼美國朝野。馬提斯在辭呈中表示，川普「有權有一位觀點更一致的國防部長」，他的請辭是「正確」決定；他也警告，中國與俄國企圖傷害美國及盟友，以擴張其「獨裁主義模式」，美國在面對中俄兩國時，務必「堅定、明確」，並竭盡所能，提供共同抵禦的力量。

馬提斯廿日中午帶著他的辭呈進白宮，與川普在橢圓形辦公室展開四十五分鐘會談，雙方沒有爆發激辯，官員表示，馬提斯是自己請辭，絕非「被辭職」。馬提斯堪稱川普內閣中最受敬重的對外政策首長，過去兩年，不時緩解川普不按牌理出牌的決策。他將於二月底去職。

二月去職 川普肯定貢獻

馬提斯在辭呈中沒有提及壓垮他的最後稻草，但強調他的「核心信念」為美國的實力是與其盟友「密不可分」，美國務必捍衛盟友，「不去維繫堅實的同盟，並對盟友展現尊重」，美國就不可能保護自己的利益，並在世界中有效扮演其角色。該論點顯然是批評川普「美國優先」政策。

川普推文證實馬提斯即將退休，並讚揚他任內國防部「有巨大進展，尤其在採購新戰鬥設備上」，「他也大大協助我，讓盟友與其他國家支付更多軍費，我會很快任命新國防部長」。在入閣伊始，川普一再稱馬提斯「瘋狗」，即便他公開堅稱未曾有此綽號；之後，從俄羅斯、伊朗政策，到北約、接納跨性別軍人等諸多議題，兩人立場扞格。當川普主張暗殺敘國總統阿塞德時，據傳馬提斯曾告訴幕僚「別理他」。十月間，川普受訪暗示馬提斯可能下台，他說：「我認為他有點像民主黨人。」

川普最大的興趣是將部隊部署於美墨邊界，落實他打擊非法移民的內政目標，馬提斯在這議題上並未表態。觀察家指出，近幾個月來，馬提斯的影響力越來越小，同時間，國務卿龐皮歐與國安顧問波頓則完全掌控國家安全議題，他們兩人強力支持川普遏阻伊朗勢力崛起的中東政策，與視中、俄為美國最大威脅的馬提斯產生矛盾。

共和黨參議員魯比歐指出，馬提斯的辭呈明確顯示，「我們朝向一系列恐危及國家、破壞盟友並賦予敵人權力的重大錯誤政策發展」。參院情報委員會副主席華納稱馬提斯的離職「令人驚慌」。參院多數黨領袖麥康諾則呼籲美國「對敵友保持清明理解，並認定俄國等國家是敵國」，他說，他對馬提斯因與總統出現尖銳歧見而辭職，尤感憂傷。

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