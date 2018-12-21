六四天網創辦人病重 老母探監被失蹤

2018-12-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕兩年前被控「為境外非法提供國家秘密」而遭中國政府拘留至今的「六四天網」創辦人黃琦，近日傳出病重消息。她的八十五歲老母蒲文清六日由維權人士陪同上訪，竟也遭四川維穩人員一路跟監，在北京遭推倒帶回四川後，目前「被失蹤」，原訂十日舉行的黃琦案庭前會議亦宣告取消，引發國際人權組織和香港泛民主派政黨的高度關注。

維權人士陪同 仍被跟蹤

陪同黃母赴京的四川省重慶市維權人士危文元表示，蒲文清準備了四、五封信，本打算交給中國國務院總理等高層，也想順便拜託當地維權人士繼續聲援黃琦。火車上卻出現七、八人跟蹤他們，還不時有乘務員前來檢查身分證和隨身行李。七日晚間八時許抵達北京西站，對方再有七、八人接應，十多人圍堵下，蒲文清被推倒倒地。

接著，蒲文清、危文元和來找他們的北京資深民主派人士張寶成都被帶到北京西站警務室，現場驚見重慶駐北京辦事處人員。蒲文清的上訪信全被搜走，重慶駐京辦三人當著北京警方的面押走危文元，張寶成則被國保和派出所所長帶走，就此被迫與蒲文清分離。

維權人士此後聯絡不上蒲文清，報警後由北京警方口中得知，她當晚已被四川內江市人員帶走。隔天，黃琦的辯護律師劉正清接獲通知，得知原訂十日舉行的庭前會議取消。香港「社會民主連線」十八日遊行抗議，呼籲人權組織要求中國政府釋放黃琦及交代黃母下落。

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