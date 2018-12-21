無人機闖倫敦機場 連累11萬人

2018-12-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國第二忙碌的倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport）十九日受到兩架無人機干擾，導致所有航班全面暫停起降，直到二十日跑道仍然關閉，恐有十一萬名旅客受到影響，此等明顯蓄意干擾不但引發可能面臨攻擊的恐慌，也在耶誕節連假前造成歐洲空中交通秩序大亂。

機場首席營運長伍德羅夫指出，十九日晚間有人目擊兩架無人機飛越圍欄，隨後機場於當晚十點暫停航班起降，於二十日凌晨三點一度重開，但於四十五分鐘後再度關閉，因為無人機又出現。事發時警員未開槍擊落無人機，是為避免流彈殃及乘客。肇事者可能面臨五年徒刑，警方正追查下落。

據統計，蓋特威克機場一年服務逾四千三百萬名旅客，平均每天服務逾十萬人，這起事故造成上萬人滯留於機場，約六千名原定降落蓋特威克機場的旅客，改降至英國及歐洲其他機場。許多旅客在機場席地而睡，在服務台前大排長龍，多家航空業者提供飯店住宿或交通等服務。二十日機場原本表定有七百六十架航班起降，預計乘客人數為十一萬人。

對此，權益受損的旅客紛紛在推特上抱怨，宣洩對機場及肇事者的不滿。機場已在官方推特致歉，強調安全為第一要務。英國首相梅伊已透過發言人譴責，肇事者的行為不負責任及完全不可接受。

近年來，英國屢次發生無人機與商業客機險些差撞的事件，去年共有九十二起，是二○一五年的三倍。英國航管當局警告，這類事件可能造成重大飛航災難。

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