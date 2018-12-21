撤軍敘國便宜俄伊 美土新交易?

2018-12-21

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普二十日為宣布撤軍敘利亞辯護，稱撤軍是他幾年來的競選政見，「不用大驚小怪」；美國沒必要當「中東警察」，不僅一無所獲，還為了保護「別人」而賠上美軍生命與數兆美元，且幾乎得不到任何感謝。然而，分析家指出，撤軍將讓敘國阿塞德政權及替其撐腰的俄羅斯和伊朗漁翁得利，下一個美軍一走了之的地方恐將是阿富汗。

匿名美國官員告訴路透，除了撤軍，美國同時也結束空襲敘利亞與伊拉克境內的「伊斯蘭國（ＩＳ）」據點的任務。根據聽取撤軍敘國決定簡報的人士認為，ＩＳ雖失去大片地盤，但仍可能乘機坐大，川普下令撤軍，「在地緣政治上撿便宜的是俄國、在區域上的則是伊朗。」俄國總統普廷二十日稱讚川普，說下令撤軍係「正確」決定。

美國媒體指出，川普撤軍決定既忽視其國安幕僚的建議，也令美軍地面部隊指揮官措手不及。華盛頓郵報指川普此舉形同打臉主張反恐任務尚未結束的國防部長馬提斯，更爆料馬提斯近來已被排除在決策圈外，喪失對川普的影響力。

川普政壇盟友、共和黨聯邦參議員葛蘭姆痛批，這就像美國前總統歐巴馬二○一一年依據其政見開始從伊拉克撤軍，間接造成ＩＳ勢力在伊拉克坐大。

美國智庫戰爭研究所情報規劃主任卡費爾拉提到，若川普願意從敘國一走了之，「我們應擔心下一個會不會是阿富汗」。美國智庫華盛頓近東政策研究所專家泰博勒認為，這次撤軍多少與川普和土耳其總統艾多根近日曾交談有關，川普決定前只有事先通知土國，更令外界懷疑撤軍幕後可能與美、土秘密達成更大的交易有關。土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）二十日說，美軍撤離後，意味庫德族民兵的末日即將來臨。土耳其認為敘利亞境內獲美國支持的庫德族人民保衛軍（ＹＰＧ）是恐怖組織和非法庫德工人黨（ＰＫＫ）的分支。

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