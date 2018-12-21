印尼南海駐軍 嗆中不畏戰

2018-12-21

不甩九段線 增設軍事基地

〔編譯陳正健／綜合報導〕印尼軍方十八日啟用在南海邊緣的納土納群島（Natuna Islands）新設的軍事基地，同時進駐逾一千名軍人，由於該群島鄰近中國主張的「九段線」海域，再度凸顯兩國的南海紛爭。印尼總統佐科威十九日強調，納土納群島主權屬於印尼，如果任何人想要開戰，印尼奉陪到底。

印尼國家武裝部隊（ＴＮＩ）首席元帥塔哈亞托（Hadi Tjahjanto）在基地啟用典禮上指出，該前哨旨在嚇阻任何潛在安全威脅。該基地位於納土納群島中納土納貝薩島（Natuna Besar Island ）拉奈拉姆帕灣（Selat lampa），為印尼最遠的國土之一，離婆羅洲逾兩百公里，與雅加達相距 逾一千公里。

強調擁有納土納群島主權

塔哈亞托未揭露進駐人數，但稱新基地是由一個陸軍營、多個陸戰隊連、工兵連及砲兵連隊所支撐，也設有無人機中隊機庫，其他戰略島嶼也會發展這類軍事基地。印尼軍隊編制一個營約在八百二十五至一千人之間，一個連則約一百人，因此估計進駐人數逾千。

印尼並非南海主權聲索國，但與中國曾數度發生小型海洋紛爭。二○一六年，印尼海巡船曾扣押一艘三百噸中國漁船，但數小時後中國海巡艦前來衝撞，迫使印尼放行。北京雖承認納土納群島主權屬於印尼，但堅稱兩國在該區域有重疊的海洋權利與利益需要解決，不過印尼方面否定這項聲索。

針對南海紛爭，佐科威強硬指出，有十六．九萬名居民的納土納群島為印尼領土無庸置疑，印尼不昔為捍衛主權一戰。新加坡南洋理工大學學者高瑞連分析，印尼在該群島設置軍事基地已籌劃多年。一六年與中國的衝突給予該計畫更多動力。

然而，英國智庫國際戰略研究所資深研究員康奈利認為，佐科威的言論顯然是為明年總統連任的選舉用語。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/