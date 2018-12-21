日本恢復商業捕鯨 最快下週退出IWC

2018-12-21

無法在南極海域作業

〔駐日特派員林翠儀／東京二十日報導〕長期與「國際捕鯨委員會（ＩＷＣ）」對立的日本，二十日傳出打算退出ＩＷＣ，多家日媒報導，日本最快將於下週宣布。退出ＩＷＣ將使日本無法在南極海域捕鯨，但日方未來擬在日本近海及專屬經濟海域（ＥＥＺ）內恢復商業捕鯨。日本從一九八八年起停止「商業捕鯨」改以科學研究性質的「調查捕鯨」，但近年仍遭到反捕鯨團體嚴重干擾。

保育團體斥日開危險先例

對日本打算退出ＩＷＣ，保育團體「澳洲海洋保育協會」痛斥日本開啟危險先例，威脅其他國際條約與協定。「綠色和平」組織指責日本藐視國際架構，將會鑄成大錯。日本共同社也警告，日本恐難避免仿效美國總統川普「美國優先」主義的批評。

日本放送協會（ＮＨＫ）報導，ＩＷＣ於一九四八年成立之初原本是為了有效管理鯨魚資源，以達到永續捕鯨的目的，日本加入的一九五一年有八十九個會員國，日本和挪威、冰島等捕鯨國曾佔有優勢，但隨著反捕鯨國數量增加，情勢也跟著逆轉。

八一年ＩＷＣ做出暫停商業捕鯨的決議，日本當時曾以「缺乏科學根據」的理由表示反對並繼續捕鯨，但至八八年起礙於壓力停止商業捕鯨，之後為收集科學數據以重啟商業捕鯨，持續在南極海域及西北太平洋展開「調查捕鯨」。不過即使以「調查捕鯨」為名義，日本的捕鯨活動仍遭到反捕鯨團體的嚴重干擾，數度於海上發生衝突。其後日本認為鯨魚的資源量已恢復，曾多次在ＩＷＣ大會提案重啟商業捕鯨，但均遭到反捕鯨會員國封殺。

日本共同社也報導，日本在二○○七年的ＩＷＣ大會上，也曾因不被允許重啟商業捕鯨而示意將退出，最後由美國出面協調，讓日本繼續留在ＩＷＣ。今年九月在巴西召開的ＩＷＣ大會上，重啟商業捕鯨的提案再度遭到否決，ＮＨＫ指出，執政黨內有人認為繼續留在ＩＷＣ，將永遠無法重啟商業捕鯨，政府也判斷有必要透過退出ＩＷＣ打開局面，並且已將這項決定告知自民黨的相關議員。由於明年退出的通知期限於下月一日截止，日本最快將於下週表態，明年六月三十日就可生效。

仍受聯國海洋法公約約制

報導指出，日本退出ＩＷＣ後將無法進行以加入ＩＷＣ為條件的南極海域調查捕鯨，政府擬在日本近海及專屬經濟海域（ＥＥＺ）內恢復商業捕鯨。包括北海道網走、釧路市、宮城縣石卷市、千葉縣南房總市、和歌山縣太地町、山口縣下關市等都是知名的捕鯨地點。 不過「聯合國海洋法公約」規定，捕鯨行為必須透過國際機構進行適當管理，日本是此公約的締約國也受到約制，至於未來將成立新的國際機構「另起爐灶」或是以觀察員的形式與ＩＷＣ大會或科學委員會繼續維持關係，目前仍在檢討中。

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