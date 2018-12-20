法官斥賣國 弗林「減刑」生變

2018-12-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕被控對美國聯邦調查局（ＦＢＩ）說謊的前國家安全顧問弗林，判刑聽證十八日出現意外發展—法官並未接受稍早檢方以弗林配合「通俄門」調查為由不求處徒刑的建議，指稱弗林與檢方合作不足以為其脫罪，甚至怒斥弗林的罪行令人厭惡，形同賣國！弗林最後接受法官建議要求延後判刑，以期繼續與檢方合作，換取輕判。

聯邦法官蘇利文表示，他在量刑時，考量的不僅是弗林與「通俄門」調查人員廣泛合作，還包括弗林當初居然在白宮對聯邦幹員說謊，「我老實告訴你，這罪行很嚴重…。我不掩飾（我對你罪行的）厭惡與蔑視…，你（的罪行）可以說是賣國」。蘇利文讓弗林選擇是否延後宣判，弗林與律師討論決定從善如流。延後宣判可讓弗林有更多機會與檢方合作，證明自己的證人價值，以換取免服徒刑。

川普首任國安顧問涉通俄

弗林是川普總統的首任國安顧問，他在川普已當選總統但尚未就任的二○一六年十二月，曾多次代表川普與當時的俄羅斯駐美國大使基斯利亞克通話，論及外交；但當ＦＢＩ稍後就此事詢問弗林時，弗林卻說謊否認有此接觸，因而犯下偽證罪。檢方稍後基於弗林積極協助調查，建議不對弗林求處徒刑；弗林的律師為了爭取輕判，甚至在法庭上暗示ＦＢＩ也有錯，因ＦＢＩ在訪談時並未鼓勵弗林要找律師在場，也沒有告知弗林說謊是犯罪行為。

然而，法官蘇利文對前述說詞不為所動，弗林最後改口坦承知道對ＦＢＩ說謊屬犯罪行為。弗林的律師因而改打調查合作牌，強調檢方之所以建議不對弗林求處徒刑，是要凸顯協助檢方調查的弗林，與通俄門其他被告不同。蘇利文回說，其他被告都不是白宮官員；律師則說，其他被告都不像弗林如此合作。

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