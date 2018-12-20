簽署難民契約 比利時首相請辭

2018-12-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國大會甫通過不具拘束力的《全球移民契約》（Global Compact for Migration，GCM），近四年飽受大規模移民流動問題困擾的歐洲，隨即再掀政治風暴！繼比利時聯邦議會眾議院最大黨「新佛拉芒聯盟」，以不支持首相米歇爾簽署此案為由退出執政聯盟後，勢力居次的社會黨和中間偏左的綠黨，十八日也揚言對米歇爾領導的少數政府提出不信任動議，米歇爾因而請辭，成為歐洲首位因支持移民行動落馬的領袖。

歐洲首位因支持移民行動落馬領袖

現年四十二歲的米歇爾，二○一四年十月上台，隸屬中間偏右「革新運動黨」，如今眾議院僅剩中間派的「基督教民主與佛拉芒黨」及中間偏右的「開放佛拉芒自由民主黨」結盟，以致他十八日仍企圖爭取左翼反對黨支持，希望任期能撐到明年五月二十六日聯邦議會選舉，試圖迴避信任投票。但十八歲就踏入政壇、成為比國史上最年輕首相的米歇爾，最終「尊重局勢」，決定向比利時國王菲力普請辭，惟目前尚未獲准。

比國一○年國會大選後，荷語區和法語區曾因遲未能達成組閣共識，導致先前總辭的內閣看守長達五八九天，但國家照常運作。若菲力普同意米歇爾請辭，由於明年五月大選在即，他也有望繼續留守至下屆政府就職。他也可和其他政治領袖繼續溝通，就移民問題化解歧見，或解散國會。

全球目前約有兩千一百萬名難民，其中超過一百萬人自一五年起湧入歐洲，多為逃離內戰的敘利亞人和家鄉貧困的非洲人。米歇爾聲稱，簽署GCM「為歐洲和國際帶來更好的合作機會」，一度取得共同執政的四黨力挺；但新佛拉芒聯盟十月底改變心意，還選在米歇爾出訪簽約前退出聯盟。比利時民眾也擔憂移民大舉入侵，湧上街頭抗議。

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