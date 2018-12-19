梅伊腹背受敵 在野黨提不信任動議

2018-12-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國首相梅伊基於一年半前英國去留歐盟公民投票案的脫歐決定，上月十三日終與歐盟達成協議後，除面臨不認同草案的閣員出走、驚險挺過執政保守黨議員不信任動議，將原訂本月十一日舉行的國會表決延至下月第三週的她，執政正當性十七日也遭遇在野最大黨工黨黨魁柯賓的不信任案挑戰，為她與明年三月二十九日前該完備的英國脫歐程序共生關係再添波瀾。

梅伊和歐盟上月談成的脫歐協議，原訂十一日在下議院表決，豈料十日歐洲法院裁定，英國可片面取消脫歐，且無須歐盟其他成員國同意。眼看留歐派聲勢看漲，梅伊臨時取消投票議程，僅留下明年一月二十一日前可交付表決的寬鬆承諾，十七日才進一步確認下月第三週投票。

主張脫歐的柯賓不滿梅伊浪費時間，指她自訂投票日期卻拒絕執行，既然沒能力談出新協議，「我今晚已提出針對首相的不信任動議，讓國會取回控制權。」他更稱梅伊正引領英國走向「國家危機」，只供議員選擇「她的協議或沒協議」。針對梅伊個人發動的不信任案若過關，當前保守黨政府無須下台及啟動大選；但因結果不具拘束力，投票日期是否提前，仍取決於梅伊政府。

至於外界認為二次公投可讓英國擺脫當前脫歐政治僵局，梅伊並不認同，認為此舉傷害英國政治，且對百姓「背信」。她自認協議雖「不完美」，卻是「妥協」方案，可避免英國走上無協議的危險「硬脫歐」之路。不過，英國內閣十八日例行會議不排除百日後正面迎擊「硬脫歐」，預計將祭出廿億英鎊吸收可能的經濟衝擊。

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