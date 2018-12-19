職場平權? 再等202年吧

2018-12-19

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕世界經濟論壇（WEF）十七日發表二○一八年全球性別差距報告，追蹤一百四十九個國家在經濟參與機會、教育成就、健康與生存、政治賦權等四大範疇的性別差距情況。報告顯示，按照目前的趨勢，全球在若干領域的性別差距，要再等一百零八年才會消失；估計要再等兩百零二年，才能實現工作職場上的男女平權。

報告指出，相較去年，女性僅在經濟平權方面有所進步，政治、醫療、教育方面的性別差距則未顯著改善；而政治賦權的男女性別差距，目前仍是四項範疇當中最大的。WEF社會及創新經濟部門主管札希迪（Saadia Zahidi）表示，「我們距離性別平權，還有很長的一段路要走。整體狀況是性別平權停滯不前。未來的勞動市場，或許不如我們所預期地走在正軌上。」

在家無薪勞動 女為男兩倍

報告顯示，現代女性投入職場的比例相對少於男性；傳統上多由女性擔任的工作，更大程度地受到自動化衝擊。根據可獲取相關數據的廿九國統計資料，女性耗費在家務等無薪勞動的時間，是男性的兩倍。WEF今年特別與商業人士社群網站「領英」（LinkedIn）合作，分析人工智慧（AI）領域的性別差距，結果發現，全球從事AI的專業人員中，僅有廿二％是女性。

報告指出，許多蓬勃發展的就業市場需要科學、技術、工程、數學技能，而女性在這類領域的參與度及代表性過低。單就AI領域而言，女性所佔比例小於三分之一，顯示女性不太可能爭取到高階職務。WEF呼籲各國採取積極措施防差距擴大，尤其是製造業、硬體、網路等產業。

菲律賓 亞洲最佳性平國

根據報告，冰島連續十年成為性別差距最小的國家，其次是挪威、瑞典、芬蘭；性別差距最大的則是葉門。整體而言，西歐國家有望在六十一年內消除性別差距，中東、北非國家則還需要一百五十三年。亞洲方面，菲律賓排名第八，名列亞洲最佳性平國家；其次是寮國（第二十六名）。中國排名第一百零三。日本排名第一百一十，成為七大工業國集團（G7）中排名最低的國家。

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