中國威脅超越北韓 防衛大綱8年兩修

2018-12-19

駐日特派員林翠儀／特稿

決定日本中長期防衛力整備基本方針的「防衛計畫大綱」，約以十年為一期進行規劃，但自從二○一○年修訂後，安倍晉三政府在八年內已連修兩次。儘管日本和中國關係似乎逐漸回溫，但從兩次修改的內容來看，日本對中國的戒心愈來愈露骨；若再從配合修訂的五年期「中期防衛力整備計畫」（中期防）列舉的軍備採購內容來看，大部分裝備都是為抗衡中國擴張軍力，直升機護衛艦「出雲號」航空母艦化更象徵日本的防禦範圍，已從過往的「島嶼防禦」延伸至太平洋。

日本防衛大綱始於一九七六年三木武夫內閣，其後經九五年村山富市內閣、二○○四年小泉純一郎內閣、一○年菅直人內閣共四次制定。安倍內閣在一三年與今年頒布兩次新大綱，同一內閣在八年內進行兩次修訂並不尋常，官方說法是為因應國際情勢快速變化，而造成變化的關鍵就是中國。

島嶼防禦延伸至太平洋

新版防衛大綱直言，「中國的軍事動向是區域與國際社會安全上的重大隱憂」。為反映情勢變化，防衛大綱在安保環境各國動向的說明中，一三年版列舉排序為北韓、中國、俄羅斯和美國，新版大綱排序為美、中、朝、俄，顯然一三年北韓飛彈核武危機被日本列為最大威脅，新版大綱以美國居首，是為了凸顯強化日美同盟方針，中國雖居次，但威脅性已高於北韓。

一三年版大綱主軸為「統合機動防衛力」，加強陸海空自衛隊的統合運用，焦點是強化西南離島防禦。新版大綱則除了加強陸海空自衛隊統合運用外，還要與太空、網路、電磁波等電子戰進行「跨領域作戰」。

值得注意的是，新版中期防也打算採購中程飛彈，評估對象包括射程約九百公里的美製「聯合空對地距外飛彈」（JASSM）等。日本自衛隊現有的反艦飛彈射程僅約一百至兩百公里，早有專家建議日本應向台灣看齊，擁有類似「雄風」系列的中長程飛彈，即使台灣武力與中國相差懸殊，但仍擁有可怕的報復能力。

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