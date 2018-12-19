跨領域作戰抗中 日軍費飆7.6兆

2018-12-19

〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕日本內閣會議十八日批准新版「防衛計畫大綱」與未來五年「中期防衛力整備計畫」（簡稱中期防）。由於中國擴張海上、航空戰力，在太空、網路等新領域也佔有優勢，新版防衛大綱以「多次元統合防衛力」為主軸，整合現有的陸海空自衛隊與電子戰領域，展開「跨領域作戰」。五年中期防包括直升機護衛艦「出雲號」實質航空母艦化改裝、引進F-35B等匿蹤戰機、陸基型神盾及聯合空對地距外飛彈（JASSM）系統等，預算規模達二十七兆四七○○億圓（約七．六兆台幣），創下新高。

強調多次元統合防衛力

這是安倍內閣再度執政以後第二次修訂大綱，上次是在二○一三年。這也是安全保障相關法制定後首次修訂，由「國家安全保障會議」（NSC）和國家安全保障局主導。「多次元統合防衛力」取代一三年版的「統合機動防衛力」，凸顯對太空、網路、電磁波等電子戰新領域的重視，具體內容包括成立新的太空領域專門部隊、擴充網路防衛隊以掌握「網路反擊能力」，並與陸海空自衛隊執行「跨領域作戰」。

五年中期防規模近二十七．五兆圓，比上一期的二十四．六七兆圓多了近三兆圓，但日本政府希望透過採購制度的改革，撙節兩兆圓經費。防衛裝備採購的焦點包括採購F-35戰機，日本已向美方採購四十二架傳統起降的F-35A，未來希望擴編到一四七架，即分階段向美方採購一○五架。防衛省官員透露，其中F-35A為六十三架，短程起飛／垂直降落（STOVL）的F-35B四十二架。新版中期防中也列出未來五年將採購四十五架F-35，包括十八架F-35B。

對北韓仍具高度戒心

在中國擴張海上勢力的陰影下，新版防衛大綱也要加強日本周邊的太平洋防衛力。為彌補在太平洋上少有航空基地的弱點，新大綱明文記載，「有必要改裝現有船艦提供STOVL機的運用」，新版中期防則明文寫入改裝出雲號。日本目前擁有兩艘「出雲級」護衛艦，預定五年內完成一艘改裝，可搭載十架F-35B。

另一方面，新版中期防也列入去年為因應北韓飛彈危機敲定的陸基型神盾系統採購案，兩座陸基神盾系統的採購經費達近兩千五百億圓，三十年的維護及運用費也將近兩千萬圓，顯示日本對北韓仍具高度戒心。

此外，中期防列入擁有長程飛彈防禦能力，有意採購射程約九百公里的美製JASSM飛彈，以彌補日本缺乏長程飛彈的報復攻擊力。

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