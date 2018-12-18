一馬弊案 大馬控告高盛

2018-12-18

指控挪用馬國主權基金27億美元

〔編譯魏國金／綜合報導〕馬來西亞當局十七日對華爾街投資銀行高盛集團及其兩名前高階主管，就其挪用大馬國家投資基金「一馬發展公司」（1MDB）二十七億美元案提出刑事告訴。大馬檢察總長湯馬斯（Tommy Thomas）指出，當局將以違反證券法，對高盛子公司、其前東南亞區主席萊斯納（Tim Leissner）與前銀行總經理黃崇華（Ng Chong Hwa，譯音）求處遠超過二十七億美元罰款及十年重刑。

2涉案經理人 美、馬兩國各自起訴

湯馬斯指出，二○一二年與一三年，高盛銀行三度為1MDB承銷總金額六十五億美元的債券交易，從中獲取六億美元酬金。他指控高盛銀行、萊斯納及黃崇華與大馬前首相納吉親信、金融家劉特佐合謀行賄大馬官員，以確保高盛被選為承作該債券，他們從債券發行中挪用二十七億美元（約八四一億台幣），並向投資人提供不實的誤導聲明。湯馬斯說，高盛從中獲利「高出現行市場利率與業界行規數倍」。

他指出，「高盛被寄予最高標準，但他們遠不符合任何標準，因此他們必須被究責。」由於被告犯行重大，檢方求處的罰金將「遠遠超過」被侵吞的金額。高盛則否認前述指控，表示相關控訴方向錯誤，「我們將為他們強力辯護」。遭起訴的高盛子公司分別為高盛國際（英國）、高盛（新加坡）以及高盛（亞洲）有限責任公司。

萊斯納與黃崇華上月已遭美國檢方起訴，萊斯納認罪，黃則在大馬被捕。大馬與美國檢方咸信，遭侵吞的鉅款被用來在好萊塢拍攝電影，為納吉夫婦購買鑽石珠寶、遊艇、藝術品及豪宅。1MDB醜聞導致納吉及所屬政黨在五月大選中敗北。因承諾調查該醜聞而上台的新首相馬哈地對高盛趨強硬，指控「詐騙」大馬。

納吉在敗選後被捕，並因這起醜聞而面臨多項指控，可能被判重刑。納吉在二○○九年成立1MDB，旨在發展國家經濟。美國司法部估計，大馬高階官員及其親信侵吞該基金高達四十五億美元。

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