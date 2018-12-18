精準度高3倍 美軍第三代GPS衛星今發射

2018-12-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國空軍預定十八日發射首顆新一代的全球定位系統（GPS）衛星。這顆造價約五．七七億美元（約一八○億台幣）的第三代全球定位系統（GPS III）衛星，較現有系統更精準也更安全，將由美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹九號（Falcon 9）火箭搭載，自佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空，預定二○二二年後全面投入應用。

該衛星也可稱為「維斯普奇」（Vespucci）；這是空軍首次替衛星命名，選用義大利航海家維斯普奇（Amerigo Vespucci）的名字，美洲大陸正好也是以他為名。

美國空軍預計共發射三十二顆第三代GPS衛星，取代現有的GPS衛星系統。新一代GPS衛星系統的定位準確度，將是當前系統三倍。民用GPS接收器目前的精準度，可達誤差範圍三至十公尺，誤差程度取決於當地條件，未來透過新一代系統，精準度將可提升到誤差範圍一至三公尺。

美軍開發的全球衛星定位系統，應用範圍廣泛，涵蓋民用、軍用領域。據估計，全球約有四十億人使用該系統。美國國防部計畫顯示，首顆第三代GPS衛星的發射時間，較最初規劃的時程晚了近兩年。國防承包商洛克希德馬丁公司證實，第三代GPS衛星的地面控制系統OCX，開發進程已較原先規劃晚了至少四年，推遲主因是網路安全問題。

軍事運用更強 更不易受干擾

相較於前一代衛星，第三代衛星更不容易受到干擾，軍事應用上將更加安全。第三代GPS衛星系統有望在二○二一年六月全權交接給空軍。在挪威指控俄羅斯於今年秋天的北約組織（NATO）軍事演習中破壞GPS信號後，這項提升變得更加迫切。

中國也在一九九四年啟動第一枚北斗衛星導航試驗系統（北斗一號）研發工程，企圖擺脫高度倚賴GPS的限制。二○一五年，中國開始建設第三代北斗衛星導航系統「北斗三號」，已進行全球衛星組網。

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