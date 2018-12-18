新疆再教育營 變「勞教」黑工廠

2018-12-18

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國鐵腕箝制新疆維吾爾自治區，設置「再教育營」囚禁逾百萬名穆斯林，強迫他們放棄宗教信仰、效忠共產黨，招致國際社會譴責侵害人權。紐約時報十六日報導，愈來愈多證據顯示，這類拘禁營正推行勞動教養制度，強迫被拘禁者投入工廠生產線工作，而這些勞工生產的服飾與其他商品，可能流入美國等海外零售市場。

民團籲勿購買拘禁營生產商品

人道主義團體「對話基金會」創辦人康原（John Kamm）告訴紐時，「中國不會在新疆問題讓步，而現在似乎已有企業家介入當地佔便宜」，美國和其他國家的零售商應有所警覺，不要購買新疆拘禁營勞工生產的商品，此舉可能違反禁止進口奴工產品的法規。中國雖在五年前廢除「強迫未經審判公民進行勞動改造」的「勞教制度」，但勞教看似正在回歸新疆。

喀什制定10萬被拘者送工廠目標

報導指出，衛星影像、官方文件、新聞媒體等愈來愈多證據顯示，新疆當局羈押少數民族穆斯林，將他們送往拘禁營內部或周邊的工廠，強迫被拘禁者為工廠提供無償或低成本的勞動。但是中共當局卻一再聲稱，拘禁營是提供職業培訓，投入工廠生產線工作可幫助被拘禁者擺脫貧困、落後，擺脫極端伊斯蘭勢力的引誘。

哈薩克人權組織「阿塔珠爾特志願青年」創辦人比拉什（Serikzhan Bilash）指出，相關案例顯示，有穆斯林被送進地毯廠，有人被送進月薪僅九十五美元（近三千台幣）的紡織廠；還有人從「再教育營」獲釋後，才被告知要再去工廠工作三年，若表現優異，可提前結束勞動；他們被強迫從事的工作大多是服裝製作，工資低、工作條件差，許多被拘禁者將其稱為「黑工廠」。

根據商業登記紀錄，今年已有多家公司在新疆拘禁營所在地址設立，包括喀什地區的一家印刷廠、一家麵條加工廠、至少兩家服裝與紡織品製造廠，以及阿克蘇地區的一家床上用品製造商。隨著拘禁人數不斷增加，拘禁營的營運成本不斷攀升，新疆當局今年積極推動工廠與拘禁營的合作，喀什地區官員甚至制定「十萬被拘禁者送進工廠勞動」的目標。

美運動服潮牌傳下單「少量產品」

據報導，來自新疆拘禁營工廠的產品，大多流入中國與中亞市場，也有一些流入歐美零售市場。美國北卡羅萊納州「Badger」運動服公司，十一月間就曾收到疑似新疆拘禁營生產的一箱Ｔ恤；該公司雖承認自新疆訂購「少量產品」，但強調透過非營利認證機構「全球責任認證生產」確保供應商「符合標準」。

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