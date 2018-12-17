雙胞案權鬥落幕 斯里蘭卡前總理回鍋

2018-12-17

〔編譯張沛元／綜合報導〕引發憲政危機的斯里蘭卡總理雙胞案十六日宣告落幕，在前強人總統拉賈帕克薩自請下台後，今年十月遭解職的前總理維克勒馬新哈，重新獲得總統席瑞塞納任命，並於十六日宣誓就職，結束歷時近兩個月的權力鬥爭。

六十九歲的維克勒馬新哈在首都可倫坡總統辦公室的一場閉門典禮中，正式官復原職，這也是他第五度承接總理職務。根據維克勒馬新哈的政治盟友張貼在社群媒體上的照片，威、席兩人在典禮上均面帶笑容，朝對方合掌；但從席瑞塞納禁止記者採訪宣誓典禮來看，在經濟政策與政府治理上存有嚴重歧見的兩人似乎並未和解。消息人士甚至透露，兩人在宣誓結束後論及組閣問題時，場面火爆。維克勒馬新哈的發言人表示，他會在數日內組閣，當務之急為擬定與提交二○一九年預算案，以避免政府停擺與拖欠外債。

斯里蘭卡的這場憲政危機始於今年十月，席瑞塞納突然宣布將總理維克勒馬新哈解職，改由同黨的拉賈帕克薩取而代之；但維克勒馬新哈堅持自己仍是總理，並反控席瑞塞納違法。斯國在二○一五年通過的新憲法已取消總統解職總理的權力，況且憲法規定，現任總理領導的執政黨或執政聯盟的國會席次不足時，總理去留應由國會舉行信任投票來定奪。斯國最高法院也裁示，除非獲得國會支持，否則拉賈帕克薩無權行使總理職務；而支持維克勒馬新哈的國會，顯然不會為拉賈帕克薩背書。

總統、總理未和解 政局動盪

斯國國會十二日以壓倒性票數通過要求重新任命維克勒馬新哈出任總理；最高法院十四日禁止拉賈帕克薩職行公務，拉賈帕克薩終於十五日宣布下台，結束五十一天的政治對峙。不過，在二○○九年斯里蘭卡結束血腥內戰時擔任總統的拉賈帕克薩，誓言將在地方議會選舉中重返政壇。分析家警告，維克勒馬新哈的聯合政府仰賴前「塔米爾之虎」國會議員支持，給予拉賈帕克薩操弄空間，斯國未來政局恐將更為動盪。

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