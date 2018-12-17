2018環球小姐今揭曉 賭盤看好首位跨性別佳麗

2018-12-17

〔編譯魏國金／綜合報導〕二十七歲的「西班牙小姐」（Miss Spain）安潔拉．龐塞（Angela Ponce），是環球小姐（Miss Universe）選美賽六十六年來首位跨性別參賽佳麗。宣揚包容、跨性別人權，並與美國總統川普立場迥異的她，已打入十七日在泰國曼谷舉行的決賽。據稱眾多博彩公司的賭盤都看好龐塞，認為她是奪后的熱門人選。她說，若封后，她將致力「向全球散播對己對人寬容尊重」的理念。

西班牙小姐︰致力推動人權

環球小姐選美賽於二○一二年廢除參賽者必須是「天生」女性的政策。環球小姐選美組織的前老闆川普如今貴為美國總統，但一份外流的白宮報告指出，川普政府考慮推動修法，將性別的界定由出生時的生理特徵定奪，並試圖禁止跨性別者從事軍職。

對此爭議，龐塞指著自己的頭部回應：「我向來說擁有陰道沒有將我轉化成女性。我是女性，出生前已是，因為我的身分認同在這裡。」

龐塞說，「外人說我能做什麼、不能做什麼，我是什麼、不是什麼。作為女性是你的認同問題，與你是否是白人、黑人，是否你有陰道或陰莖沒什麼關係。」當被詢及若封后，對川普政策的意義何在？她說：「對他而言，這不只是一項訊息，也是人權的勝利。跨性別女性已被殘害、抹除如此長久。」

龐塞從事模特兒工作，並服務於旨在消弭跨性別兒童污名化的西班牙非營利組織。二○一五年她參加世界小姐（Miss World）西班牙區的選美賽，因跨性別身分被取消資格。她說：「在我進入環球小姐的決賽後，世界小姐也改變了他們的規則。是我改變了規則。」

龐塞說，「兒童出生時不帶偏見，因此，若我們在他們小小年紀時，跟他們談論多元化，我們將可以創造出被更好養育、更寬容、更尊重人的新一代。」

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