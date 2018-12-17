復育動植物、鳥類 荷蘭斥資21億造人工島

2018-12-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕荷蘭人是「與海爭地」的民族，由於二十六％的國土在海平面以下，因此以先進水利技術不斷築堤造湖，但也付出動植物絕跡等環境代價。為此，荷蘭近來豪擲六千萬歐元（約二十一．三億台幣）興建人工群島，是歐洲最大重建工程之一，希望讓環境重現生機。

荷蘭於一九三二年完成世界奇蹟工程，在該國須德海（Zuiderzee）興築堤壩，隔開北海對抗洪水，造出內陸湖泊與海埔新生地。但數十年後，用來建堤隔絕馬肯湖（Markermeer）與鄰近愛塞湖（Ijsselmeer）的沉積物，不是被水沖走就是沉入湖底，導致湖水混濁，危及魚類、鳥類、植物及軟體動物。

馬肯湖為歐洲最大淡水湖之一，面積七百平方公里，可調節荷蘭其他地區水位，如今已成為一片沒有生命的污水。為此，荷蘭非政府環保組織Natuurmonumenten發起造島計畫，資金主要來自個人捐款，希望藉由一座由五個島嶼組成的新人工群島，讓當地自然景觀恢復生機。這五個人工島耗時兩年半完工，面積七百公頃，多數地區覆蓋著稀疏植被，其中主島已對外開放，其他四島為野生動植物保留。

承攬建島計畫的荷蘭Boskalis公司團隊，在主島挖出一條長達一千兩百公尺的廊道，讓強勁海流造成的淤泥，形成沼澤地區、肥沃土壤及蓄水池，為候鳥提供覓食地。該團隊還在主島興建三座鳥類觀測站、十二公里長的人行橋及道路等。專家統計，島上出現一百二十七種植物，多數是由風傳種子散播落地生根。今年已有三萬隻燕子在此棲息，灰雁、燕鷗、大白鷺和夜鷺等多種水鳥已經回來，水中浮游生物數量也暴增，生物多樣性初步恢復。

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