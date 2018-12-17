聯國氣候峰會細則出爐 碳交易無共識

2018-12-17

〔編譯孫宇青／綜合報導〕經過馬拉松式的冗長討論，聯合國氣候變化綱要公約第廿四次締約國大會（COP24，下稱氣候高峰會）十五日在波蘭卡托維治，就落實「巴黎氣候協定」達成一系列實施細則，進一步規範各締約國的氣候政策，以期達成全球氣溫升幅不超過攝氏兩度的目標。然而，透明的國際碳排放交易制度、開發中國家減碳資金來源等問題，仍未獲得妥善回應，使得該細則遭批軟弱無力。

減碳資金、碳排交易 未獲妥善回應

匯聚全球近兩百個國家代表、為期兩週且原定十四日閉幕的聯合國氣候高峰會，在十五日「加班」討論十一個小時後，終於產生一份長達一五六頁的「巴黎協定」實施細則手冊，針對各締約國如何查核及彙報碳排放量、如何提升減碳目標、二○二三年全球盤點機制的實施方式、二○二五年後的氣候資金新目標和進程，以及如何評估技術發展和轉移的進度等事項做出指引，以確保巴黎協定能在二○二○年如期上路及落實。

然而，大會未能就巴黎協定的重要課題─被視為可有效降低溫室氣體排放，且募集大量對抗暖化資金的「國際碳排交易制度」─達成共識。巴西是最大反對方，希望保留舊制度下累積的大量碳排額度（carbon credit），但美國等已開發國家批評舊制度不可靠且不透明。美國政府認為，舊制碳排額度是部分國家得以規避減碳責任的主因。不過，各國已同意在明年九月的聯合國峰會上，繼續討論該問題。

巴西等國 盼保留碳排額度舊制

主要經濟體也同意擴大對開發中國家對抗暖化的補助，包括德國和挪威承諾在綠色氣候基金（ＧＣＦ）中投入雙倍金額。ＧＣＦ為聯合國氣候變化綱要公約（ＵＦＣＣＣ）架構下的財務機制，目標為從二○二○年開始每年提供一千億美元，協助開發中國家制定及執行減碳計畫，目前已募集逾一百億美元。對此，擔任「七十七國集團與中國（G77／China）」主席的阿布爾麥德（Wael Aboulmagd）批評，開發中國家的迫切需求，在新協議中被當成次等問題對待。

美科學家︰有助川普政府重返巴黎協定

此外，「聯合國跨政府氣候變遷小組（ＩＰＣＣ）」十月公布的「決策者摘要」，指出全球暖化速度已失控，世紀末恐增溫達攝氏三度等論證，大會也未能加以強調，進而規劃更具體的減碳計畫。格瑞那達（Grenada）等島國因此砲轟，大會在此點上做出「行政妥協」，使島國面臨的急迫氣候危機被忽視。美國憂思科學家聯盟（ＵＣＳ）的邁爾（Alden Meyer）則指出，雖然實施細則的內容仍待充實，但已強化巴黎協定的基礎，有助於美國政府重新加入該協定。

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