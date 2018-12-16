全球第3國 澳洲承認西耶路撒冷為以色列首都

2018-12-16

〔編譯張沛元／綜合十五日外電報導〕澳洲總理莫里森十五日表示澳洲正式承認西耶路撒冷為以色列首都，為繼美國與瓜地馬拉後全球第三個承認耶城為以都的國家。但莫里森也說，在耶城最後地位確定、以色列與巴勒斯坦達成和平解決方案前，暫不遷移目前位於特拉維夫的澳洲大使館。澳洲在野黨痛批政府此舉有損澳洲國際聲譽。

澳大使館暫不遷移

莫里森表示，澳洲政府已決定承認西耶路撒冷是以色列首都、國會與以國政府機構所在地；此外，澳洲只會在耶城地位確定後，才會承認東耶路撒冷為巴勒斯坦首都，在此之前，澳洲不會如美國般將駐以國大使館搬遷至耶路撒冷，但會在耶城設國防與貿易辦事處。莫里森還說，他自認此決定既尊重以巴兩國方案，也尊重聯合國針對耶城法律定位的決議案。

澳洲反對黨工黨黨魁修頓痛批莫里森犯下「新手錯誤」，日後工黨上台勢必推翻。澳洲親巴人組織「聲援巴勒斯坦網路」主席布朗寧表示，承認西耶城為以都不符澳洲利益，也會削弱澳洲與區域夥伴的貿易和安全關係。澳洲鄰國、穆斯林人口眾多的印尼與馬來西亞，已出言批評莫里森的決定。

與美國、瓜地馬拉不同的是，澳洲只承認西耶城為以都，此舉顯然無法討好任何一方：對巴人而言，此舉無法解決須協商才能定論的耶路撒冷地位；而視全耶城為首都、盼各國大使館都搬遷至此的以色列，也不會甘於澳洲的半套承認。巴勒斯坦自治政府已抨擊澳洲不負責任，巴國外交官阿布杜哈迪說，澳洲承認西耶城為以都、東耶城為巴都，就是一種對兩國方案承諾，但以國還是會認為全耶城都是以色列「永久且不可分割的首都」。

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