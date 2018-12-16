中梵協議後首例 教宗下令中國地下主教讓位

2018-12-16

〔編譯周虹汶／綜合報導〕梵蒂岡九月與中國政府就雙方糾纏數十年的主教任命問題達成臨時性協議後，教宗方濟各曾明說，忠於教宗的「地下教會」依舊難免是「忍受磨難」的一方。由方濟各主導的首起人事調度案十二日於北京釣魚台國賓館正式交接：閩東教區正權主教一職，確定改由曾被「絕罰」的詹思祿擔任；追隨者眾的「地下」主教郭希錦則服從指示，降格為教區輔理主教，成就「為中國教會的大局做出犧牲」首例。

閩東主教郭希錦「被降格 」為大局犧牲

正權主教為地方教會的最高領導者，輔理主教具輔佐性質但無繼承權。這次交接儀式由教廷代表切利總主教見證，他也當場宣布二○○六年由教宗認可的汕頭教區正權主教莊建堅退休讓位給中國指定的黃炳章。郭希錦十三日向教區神父傳達自身降格消息，「亞洲新聞」指一年前即已接獲安排，「不然中梵協議將無法簽署」。他成為地下教會合法主教聽命讓位給中國政府指定之非法主教的首例，日後行使職務須獲中國官方批准。

汕頭主教莊建堅「被退休」

中國「環球時報」十五日報導指出，郭希錦已確定該教區的地下教會將與官方控制的「三自愛國教會」合併，形同宣告閩東教區地下教會瓦解。十二日在場的黃炳章另證實，因中國官方「自選自聖」而曾遭教廷「絕罰」的七位主教，繼九月中梵主教協議取得方濟各承認其神職合法性，十二日亦現身與梵蒂岡代表團會晤，「討論了一些特定議題」；但他認為外界對地下教會主教「降格」的理解有誤，一切不過是「職位正常調整」，呼籲各界以更多善意接受中梵互動「新模式」。

主張無神論的中國共產黨一九四九年建政後，規定羅馬天主教教會加入官方控制的「三自愛國教會」，不願順從的天主教徒就此轉入追隨教宗領導的「地下教會」，閩東教區九萬餘名教友有超過八萬人皆屬此類。年初傳出中梵密談主教協議細節之際，即有郭希錦去年被要求「降格」的風聲，他本人當時回應「我們就只能服從教宗的決定」。

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